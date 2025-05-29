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Опрос показал, сколько россиянок покупали антивозрастную косметику - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиянок покупали антивозрастную косметику
Опрос показал, сколько россиянок покупали антивозрастную косметику - 29.05.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиянок покупали антивозрастную косметику
Почти 40% россиянок хоть раз покупали разрекламированную антивозрастную косметику, но вместо "вау-эффекта" получали обычный результат, говорится в исследовании... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T05:32+0300
2025-05-29T05:32+0300
бизнес
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общество
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Почти 40% россиянок хоть раз покупали разрекламированную антивозрастную косметику, но вместо "вау-эффекта" получали обычный результат, говорится в исследовании косметологической клиникой "Клиника ДК", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Исследование проходило в мае 2025 года, его участницами стали более 1000 женщин из разных городов РФ. "Хотя бы раз покупали разрекламированные продукты, обещающие "вау-результаты", но получали такой эффект, как от обычной косметики, 38% опрошенных. Каждая пятая потратила крупную сумму на супер-кремы и сыворотки для омоложения, но не увидела никаких изменений. Еще 6% опрошенных поделились печальным итогом — из-за использования "волшебных" средств у них появились проблемы с кожей и волосами. Никогда не попадались на трюки маркетологов 41% женщин", - сказано в исследовании. Более 70% респонденток считают громкие заявления производителя "красными флагами" для покупки. Две трети опрошенных признались, что не доверяют только положительным отзывам, а 41% - агрессивной рекламе. Четверть женщин не покупают антивозрастную косметику, которую рекламируют звезды, а 6% рассказали, что их отталкивает дорогая упаковка. Чаще всего россиянки обращаются к антивозрастным средствам, чтобы сохранить здоровый цвет лица и ровный тон, добиться эффекта сияющей кожи, обеспечить необходимое питание и увлажнение. Также женщины решают локальные проблемы: темные круги под глазами, отечность, черные точки и расширенные поры. Врач-косметолог, основатель "Клиники ДК" Полина Кетола отмечает, что при выборе уходовой косметики следует доверять проверенным магазинам и продавцам, не стесняться задавать вопросы косметологу. "Стоит изучить состав, влияние компонентов на кожу. Если после применения появились раздражение, покраснение или другие неприятные эффекты, - средство нельзя использовать", - сказала она.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
бизнес, общество , рф
Бизнес, Экономика, Общество , РФ
05:32 29.05.2025
 
Опрос показал, сколько россиянок покупали антивозрастную косметику

"Клиника ДК": почти 40% россиянок хоть раз покупали антивозрастную косметику

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Почти 40% россиянок хоть раз покупали разрекламированную антивозрастную косметику, но вместо "вау-эффекта" получали обычный результат, говорится в исследовании косметологической клиникой "Клиника ДК", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование проходило в мае 2025 года, его участницами стали более 1000 женщин из разных городов РФ.
"Хотя бы раз покупали разрекламированные продукты, обещающие "вау-результаты", но получали такой эффект, как от обычной косметики, 38% опрошенных. Каждая пятая потратила крупную сумму на супер-кремы и сыворотки для омоложения, но не увидела никаких изменений. Еще 6% опрошенных поделились печальным итогом — из-за использования "волшебных" средств у них появились проблемы с кожей и волосами. Никогда не попадались на трюки маркетологов 41% женщин", - сказано в исследовании.
Более 70% респонденток считают громкие заявления производителя "красными флагами" для покупки. Две трети опрошенных признались, что не доверяют только положительным отзывам, а 41% - агрессивной рекламе. Четверть женщин не покупают антивозрастную косметику, которую рекламируют звезды, а 6% рассказали, что их отталкивает дорогая упаковка.
Чаще всего россиянки обращаются к антивозрастным средствам, чтобы сохранить здоровый цвет лица и ровный тон, добиться эффекта сияющей кожи, обеспечить необходимое питание и увлажнение. Также женщины решают локальные проблемы: темные круги под глазами, отечность, черные точки и расширенные поры.
Врач-косметолог, основатель "Клиники ДК" Полина Кетола отмечает, что при выборе уходовой косметики следует доверять проверенным магазинам и продавцам, не стесняться задавать вопросы косметологу.
"Стоит изучить состав, влияние компонентов на кожу. Если после применения появились раздражение, покраснение или другие неприятные эффекты, - средство нельзя использовать", - сказала она.
 
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