https://1prime.ru/20250529/orban-858022233.html

Венгрия против ускоренного приема Украины в ЕС, заявил Орбан

Венгрия против ускоренного приема Украины в ЕС, заявил Орбан - 29.05.2025, ПРАЙМ

Венгрия против ускоренного приема Украины в ЕС, заявил Орбан

Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в ЕС, потому что это приведет к открытию нового "восточного фронта", заявил венгерский премьер-министр... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T13:25+0300

2025-05-29T13:25+0300

2025-05-29T13:25+0300

политика

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БУДАПЕШТ, 29 мая - ПРАЙМ. Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в ЕС, потому что это приведет к открытию нового "восточного фронта", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Нам не нужен новый восточный фронт, поэтому нам не нужно и членство Украины в Евросоюзе", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Он уточнил, что у Венгрии есть свой "патриотический план" реорганизации Евросоюза, в противовес либеральному, предполагающему увеличение военных расходов и усиление контроля стран-членов из Брюсселя. "Мы хотим суверенитета. Мы не хотим общих налогов, мы не хотим общих заимствований, мы не хотим централизованного управления экономикой, и мы не хотим, чтобы наши деньги отправлялись на войну третьей страны", - подчеркнул Орбан. Венгерское правительство и другие консервативные европейские деятели также хотели бы защитить Европу от нелегальной миграции, укрепить общественную безопасность и традиционные христианские ценности, добавил он. Венгерский премьер отметил, что для реализации плана необходима победа консервативных политиков на национальных выборах, после которой последует "выигранная битва в Брюсселе". В ноябре 2024 года Орбан отметил, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. В декабре того же года он указал, что либеральный мировой порядок закончился, а от перемен выиграют те страны, которые сумеют выжать из себя максимум, и проиграют те, кто не сможет отстаивать собственные ценности. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://1prime.ru/20250525/orban-857894599.html

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