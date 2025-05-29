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Орбан: Брюссель превратил в кошмар мечту о процветающей Европе

Орбан: Брюссель превратил в кошмар мечту о процветающей Европе - 29.05.2025, ПРАЙМ

Орбан: Брюссель превратил в кошмар мечту о процветающей Европе

Руководство ЕС разрушило мечту о процветающей Европе, превратив ее в кошмар и пустив под откос европейское будущее, заявил глава венгерского правительства... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T14:11+0300

2025-05-29T14:11+0300

2025-05-29T14:11+0300

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БУДАПЕШТ, 29 мая - ПРАЙМ. Руководство ЕС разрушило мечту о процветающей Европе, превратив ее в кошмар и пустив под откос европейское будущее, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, , выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште."Наша европейская мечта заключалась в том, что если мы, европейские народы, объединимся, то больше не будет войн, мы сможем жить в процветании и безопасности. Давайте же работать вместе. Пусть суверенные государства объединятся и создадут самый безопасный и развитый континент в мире. Но эту мечту украли", - подчеркнул премьер."Ее украл Брюссель, он пустил под откос наше будущее. Вместо европейской мечты мы получили кошмар", - добавил он.Орбан подверг критике поддержку миграции со стороны Брюсселя, назвав ее "не интеграцией, а намеренной заменой населения". Он отметил, что отныне европейцы не чувствуют себя в безопасности в собственных городах. Также Орбан напомнил заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, заявившего, что угроза для Европы исходит не извне, а изнутри. "Вместо процветания европейские компании разоряются. Мы платим в два, в четыре раза больше за электроэнергию и газ, чем в США. Зеленый переход убивает нашу экономику. Он постепенно превращается в пародию", - подчеркнул Орбан."И теперь, когда мы должны вести переговоры с американским президентом-тяжеловесом о торговле и тарифах, оказывается, что у нас есть только легковесные лидеры", - добавил премьер. Также политик отметил, что из Европы "уходит свобода", поскольку в последние годы ужесточилось преследование правых политиков. Он привел в пример лидера фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, вице-премьера Италии, лидера партии "Лига" Маттео Сальвини и немецкую правую партию "Альтернатива для Германии". Ранее Орбан отмечал, что современный Европейский союз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на Советский Союз и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По словам премьера, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Кроме того, Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По словам политика, Венгрия не принадлежит к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не будет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду половых извращений.

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россия, европа, виктор орбан, джей ди вэнс, марин ле пен, ес