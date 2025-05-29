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Пакистан создает свой стратегический резерв биткоина
Пакистан создает свой стратегический резерв биткоина - 29.05.2025, ПРАЙМ
Пакистан создает свой стратегический резерв биткоина
Пакистан создает свой собственный стратегический резерв биткоина, заявил советник министра финансов и глава совета по криптовалютам страны Билал Бин Сакиб. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:28+0300
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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - ПРАЙМ. Пакистан создает свой собственный стратегический резерв биткоина, заявил советник министра финансов и глава совета по криптовалютам страны Билал Бин Сакиб.
"Сегодня очень исторический день, потому что я объявлю, что правительство Пакистана создает свой собственный стратегический резерв биткоина", - сообщил он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн.
Пакистанский чиновник добавил, что Исламабад намерен хранить биткоины и "никогда их не продавать".
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.
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финансы, сша, пакистан, исламабад, дональд трамп
Финансы, Экономика, США, ПАКИСТАН, Исламабад, Дональд Трамп
Пакистан создает свой стратегический резерв биткоина
Пакистан создает свой собственный стратегический резерв биткоина
ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - ПРАЙМ. Пакистан создает свой собственный стратегический резерв биткоина, заявил советник министра финансов и глава совета по криптовалютам страны Билал Бин Сакиб.
"Сегодня очень исторический день, потому что я объявлю, что правительство Пакистана создает свой собственный стратегический резерв биткоина", - сообщил он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн.
Пакистанский чиновник добавил, что Исламабад намерен хранить биткоины и "никогда их не продавать".
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.