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Песков призвал дождаться ответа Киева по переговорам в Стамбуле - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Песков призвал дождаться ответа Киева по переговорам в Стамбуле
Песков призвал дождаться ответа Киева по переговорам в Стамбуле - 29.05.2025, ПРАЙМ
Песков призвал дождаться ответа Киева по переговорам в Стамбуле
Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T12:33+0300
2025-05-29T12:34+0300
политика
россия
стамбул
рф
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен", - сказал Песков журналистам.При этом пресс-секретарь призвал дождаться ответа украинской стороны."Надо дождаться ответа украинской стороны и дальше ориентироваться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как поступит российская сторона, если Украина сорвет запланированные переговоры в Стамбуле.
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россия, стамбул, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Стамбул, РФ, Дмитрий Песков
12:33 29.05.2025 (обновлено: 12:34 29.05.2025)
 
Песков призвал дождаться ответа Киева по переговорам в Стамбуле

Песков призвал дождаться ответа Киева на предложение провести переговоры в Стамбуле

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен", - сказал Песков журналистам.
При этом пресс-секретарь призвал дождаться ответа украинской стороны.
"Надо дождаться ответа украинской стороны и дальше ориентироваться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как поступит российская сторона, если Украина сорвет запланированные переговоры в Стамбуле.
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
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ПолитикаРОССИЯСтамбулРФДмитрий Песков
 
 
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