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Песков призвал дождаться ответа Киева по переговорам в Стамбуле

Песков призвал дождаться ответа Киева по переговорам в Стамбуле - 29.05.2025, ПРАЙМ

Песков призвал дождаться ответа Киева по переговорам в Стамбуле

Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T12:33+0300

2025-05-29T12:33+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен", - сказал Песков журналистам.При этом пресс-секретарь призвал дождаться ответа украинской стороны."Надо дождаться ответа украинской стороны и дальше ориентироваться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как поступит российская сторона, если Украина сорвет запланированные переговоры в Стамбуле.

https://1prime.ru/20250528/peskov-857995932.html

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россия, стамбул, рф, дмитрий песков