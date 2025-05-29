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В Кремле рассказали о вероятности нового разговора Путина и Трампа
В Кремле рассказали о вероятности нового разговора Путина и Трампа - 29.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о вероятности нового разговора Путина и Трампа
Нового разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T12:30+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Нового разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, пока таких планов нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли в планах разговора двух лидеров на фоне грядущих переговоров в Стамбуле. При этом пресс-секретарь отметил, что разговор Путина и Трампа может быть согласован в любой момент, если это будет нужно "для дела".Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Стамбул, МОСКВА, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД РФ
В Кремле рассказали о вероятности нового разговора Путина и Трампа
Песков: нового разговора Путина и Трампа пока нет в планах
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Нового разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока таких планов нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли в планах разговора двух лидеров на фоне грядущих переговоров в Стамбуле.
При этом пресс-секретарь отметил, что разговор Путина и Трампа может быть согласован в любой момент, если это будет нужно "для дела".
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня.
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского