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В Кремле рассказали о вероятности нового разговора Путина и Трампа

В Кремле рассказали о вероятности нового разговора Путина и Трампа - 29.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о вероятности нового разговора Путина и Трампа

Нового разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T12:30+0300

2025-05-29T12:30+0300

2025-05-29T12:30+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Нового разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет в планах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, пока таких планов нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли в планах разговора двух лидеров на фоне грядущих переговоров в Стамбуле. При этом пресс-секретарь отметил, что разговор Путина и Трампа может быть согласован в любой момент, если это будет нужно "для дела".Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня.

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россия, мировая экономика, стамбул, москва, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, мид рф