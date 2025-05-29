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Пленный рассказал, почему солдаты ВСУ не хотят умирать

Пленный рассказал, почему солдаты ВСУ не хотят умирать - 29.05.2025, ПРАЙМ

Пленный рассказал, почему солдаты ВСУ не хотят умирать

Военнослужащие ВСУ не хотят умирать, поэтому сдаются в плен ВС РФ или дезертируют, ожидая возможного перемирия на фоне переговоров между Россией и Украиной,... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T01:31+0300

2025-05-29T01:31+0300

2025-05-29T01:31+0300

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ДОНЕЦК, 29 мая - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ не хотят умирать, поэтому сдаются в плен ВС РФ или дезертируют, ожидая возможного перемирия на фоне переговоров между Россией и Украиной, рассказал РИА Новости пленный из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Кавкало. Следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине, сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы (военные ВСУ - ред.) активно смотрим новости, и солдаты не хотят умирать перед перемирием, а активно хотят сдаваться в плен и сложить оружие. Кто-то убегает из подразделений и позиций", - рассказал РИА Новости пленный. По словам боевика, сослуживцы не хотят умирать из-за глупостей своего командования и Владимира Зеленского. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщал в среду, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня, российская сторона ждет ответа. Он добавил, что "украинская сторона пошла совещаться" и "видимо, совещание затянулось". Во вторник в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. В ведомстве отметили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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общество , украина, рф, москва, владимир мединский, сергей лавров, владимир зеленский, всу, вс рф, мид рф