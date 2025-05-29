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Правительство утвердило перечень предприятий непрерывного цикла - 29.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Правительство утвердило перечень предприятий непрерывного цикла
Правительство утвердило перечень предприятий непрерывного цикла - 29.05.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило перечень предприятий непрерывного цикла
Правительство РФ утвердило перечень из 166 предприятий непрерывного цикла в рамках правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре,... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T08:30+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень из 166 предприятий непрерывного цикла в рамках правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, закрепив приоритет перевозок их грузов, следует из распоряжения кабмина на официальном сайте для таких нормативных актов и комментария РЖД для РИА Новости. "В соответствии с абзацем шестым подпункта "е" пункта 15 Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, грузоотправителей к услуге по перевозке грузов железнодорожным транспортом общего пользования, … утвердить прилагаемый перечень организаций, осуществляющих работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации)", - сказано в распоряжении. Обновленные ПНД, которые содержат очередность перевозок грузов на лимитирующих направлениях по железной дороге в России, заработали с января 2025 года. Они предусматривают, что при ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры есть определенная очередность приема грузов к перевозке. Сам пункт про очередность грузов предприятий непрерывного цикла в этих правилах был, но без указания конкретных компаний. Там было сказано, что их перечень определяется правительством РФ по представлению Минэкономразвития, согласованному с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой. Таким образом, кабмин и утвердил этот перечень предприятий в майском распоряжении. Документ датирован 27 мая 2025 года. Перечень состоит из, в том числе, предприятий и структур "Русала", "Евраза", "Акрона" "Газпромнефти", "Транснефти", "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "Сибура", "Роснефти", ММК, НЛМК, "Северстали", "ВСМПО-Ависма", "Уралхима", Уралкалия и других. "Действующей редакцией правил недискриминационного доступа закреплён отдельный приоритет в приёме к перевозке по лимитирующим направлениям грузов в адрес предприятий с непрерывным циклом производства", - пояснили РИА Новости в РЖД. Вместе с тем, продолжили там, сырьё и готовая продукция непрерывно действующих предприятий - нефтеперерабатывающих, химических, энергетических и металлургических - отправлялась в общей высокоприоритетной очереди во внутрироссийском сообщении согласно ПНД. "В связи с внесением правительством конкретного перечня таких грузов в Перечень к ПНД, они получат нормативно закрепленный отдельный приоритет по сравнению с основной массой грузов, которые перевозятся по железной дороге. Это позволит предприятиям непрерывного цикла совместно с РЖД более точно планировать перевозки, что обеспечит необходимую надёжность и ритмичность поставок, бесперебойность производственных и транспортных процессов", - заключили в РЖД.
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бизнес, россия, рф, ржд, минпромторг, русал
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, РЖД, Минпромторг, Русал
08:30 29.05.2025
 
Правительство утвердило перечень предприятий непрерывного цикла

Правительство утвердило перечень из 166 предприятий непрерывного цикла в рамках ПНД

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень из 166 предприятий непрерывного цикла в рамках правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, закрепив приоритет перевозок их грузов, следует из распоряжения кабмина на официальном сайте для таких нормативных актов и комментария РЖД для РИА Новости.
"В соответствии с абзацем шестым подпункта "е" пункта 15 Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, грузоотправителей к услуге по перевозке грузов железнодорожным транспортом общего пользования, … утвердить прилагаемый перечень организаций, осуществляющих работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации)", - сказано в распоряжении.
Обновленные ПНД, которые содержат очередность перевозок грузов на лимитирующих направлениях по железной дороге в России, заработали с января 2025 года. Они предусматривают, что при ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры есть определенная очередность приема грузов к перевозке.
Сам пункт про очередность грузов предприятий непрерывного цикла в этих правилах был, но без указания конкретных компаний. Там было сказано, что их перечень определяется правительством РФ по представлению Минэкономразвития, согласованному с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой. Таким образом, кабмин и утвердил этот перечень предприятий в майском распоряжении. Документ датирован 27 мая 2025 года.
Перечень состоит из, в том числе, предприятий и структур "Русала", "Евраза", "Акрона" "Газпромнефти", "Транснефти", "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "Сибура", "Роснефти", ММК, НЛМК, "Северстали", "ВСМПО-Ависма", "Уралхима", Уралкалия и других.
"Действующей редакцией правил недискриминационного доступа закреплён отдельный приоритет в приёме к перевозке по лимитирующим направлениям грузов в адрес предприятий с непрерывным циклом производства", - пояснили РИА Новости в РЖД.
Вместе с тем, продолжили там, сырьё и готовая продукция непрерывно действующих предприятий - нефтеперерабатывающих, химических, энергетических и металлургических - отправлялась в общей высокоприоритетной очереди во внутрироссийском сообщении согласно ПНД.
"В связи с внесением правительством конкретного перечня таких грузов в Перечень к ПНД, они получат нормативно закрепленный отдельный приоритет по сравнению с основной массой грузов, которые перевозятся по железной дороге. Это позволит предприятиям непрерывного цикла совместно с РЖД более точно планировать перевозки, что обеспечит необходимую надёжность и ритмичность поставок, бесперебойность производственных и транспортных процессов", - заключили в РЖД.
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