https://1prime.ru/20250529/pravitelstvo--858017237.html

Правительство продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Правительство продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов - 29.05.2025, ПРАЙМ

Правительство продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Правительство РФ продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов ещё на полгода, он будет действовать с 1 июня по 30 ноября, сообщили в... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T11:01+0300

2025-05-29T11:01+0300

2025-05-29T11:01+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов ещё на полгода, он будет действовать с 1 июня по 30 ноября, сообщили в пресс-службе кабмина. "В России продлён временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов... Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, а также прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, не будут вывозиться из России на время действия ограничений. Кроме того, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются главным образом для извлечения драгоценных металлов, "являющихся важными для внутреннего рынка страны". Подчеркивается, что как и прежде запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту. "Аналогичные временные ограничения вводились начиная с 2022 года. Последнее из них действовало с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - добавляется в сообщении. "Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счёт привлечения значительных объёмов вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов", - заключается там.

https://1prime.ru/20250529/pravitelstvo--858011582.html

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