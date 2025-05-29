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Правительство продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Правительство продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
Правительство продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов - 29.05.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
Правительство РФ продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов ещё на полгода, он будет действовать с 1 июня по 30 ноября, сообщили в... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T11:01+0300
2025-05-29T11:01+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов ещё на полгода, он будет действовать с 1 июня по 30 ноября, сообщили в пресс-службе кабмина. "В России продлён временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов... Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, а также прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, не будут вывозиться из России на время действия ограничений. Кроме того, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются главным образом для извлечения драгоценных металлов, "являющихся важными для внутреннего рынка страны". Подчеркивается, что как и прежде запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту. "Аналогичные временные ограничения вводились начиная с 2022 года. Последнее из них действовало с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - добавляется в сообщении. "Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счёт привлечения значительных объёмов вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов", - заключается там.
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РФ
11:01 29.05.2025
 
Правительство продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Правительство продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов еще на полгода

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов ещё на полгода, он будет действовать с 1 июня по 30 ноября, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В России продлён временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов... Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, а также прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, не будут вывозиться из России на время действия ограничений.
Кроме того, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются главным образом для извлечения драгоценных металлов, "являющихся важными для внутреннего рынка страны".
Подчеркивается, что как и прежде запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.
"Аналогичные временные ограничения вводились начиная с 2022 года. Последнее из них действовало с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - добавляется в сообщении.
"Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счёт привлечения значительных объёмов вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов", - заключается там.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
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