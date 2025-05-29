https://1prime.ru/20250529/pravitelstvo-858006653.html
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики - 29.05.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики
Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:15+0300
2025-05-29T00:15+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с подтверждением владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 151 и 18 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также правового регулирования вопросов, связанных с необходимостью подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.
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россия, общество , рф, москва
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с подтверждением владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 151 и 18 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также правового регулирования вопросов, связанных с необходимостью подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.