https://1prime.ru/20250529/pravitelstvo-858006653.html

Правительство обсудит совершенствование миграционной политики

Правительство обсудит совершенствование миграционной политики - 29.05.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит совершенствование миграционной политики

Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T00:15+0300

2025-05-29T00:15+0300

2025-05-29T00:15+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с подтверждением владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 151 и 18 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также правового регулирования вопросов, связанных с необходимостью подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.

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россия, общество , рф, москва