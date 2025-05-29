https://1prime.ru/20250529/pravitelstvo-858006718.html

Правительство обсудит упрощение регистрации кандидатов на выборах

Правительство обсудит упрощение регистрации кандидатов на выборах - 29.05.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит упрощение регистрации кандидатов на выборах

Правительство России в четверг обсудит законопроект, упрощающий регистрацию кандидатов на выборах при пропуске срока подачи документов, сообщает пресс-служба... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T00:15+0300

2025-05-29T00:15+0300

2025-05-29T00:15+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект, упрощающий регистрацию кандидатов на выборах при пропуске срока подачи документов, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что принятие законопроекта позволит избежать отказа в регистрации списка кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в связи с истечением установленного законом срока представления документов, необходимых для регистрации, если пропуск этого срока был вызван отказом в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, и этот отказ был отменен или признан незаконным.

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россия, общество , москва