https://1prime.ru/20250529/pravitelstvo-858006718.html
Правительство обсудит упрощение регистрации кандидатов на выборах
Правительство обсудит упрощение регистрации кандидатов на выборах - 29.05.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит упрощение регистрации кандидатов на выборах
Правительство России в четверг обсудит законопроект, упрощающий регистрацию кандидатов на выборах при пропуске срока подачи документов, сообщает пресс-служба... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:15+0300
2025-05-29T00:15+0300
2025-05-29T00:15+0300
россия
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект, упрощающий регистрацию кандидатов на выборах при пропуске срока подачи документов, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит избежать отказа в регистрации списка кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в связи с истечением установленного законом срока представления документов, необходимых для регистрации, если пропуск этого срока был вызван отказом в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, и этот отказ был отменен или признан незаконным.
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россия, общество , москва
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА
Правительство обсудит упрощение регистрации кандидатов на выборах
Кабмин обсудит упрощение регистрации кандидатов при пропуске срока подачи документов
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект, упрощающий регистрацию кандидатов на выборах при пропуске срока подачи документов, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит избежать отказа в регистрации списка кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в связи с истечением установленного законом срока представления документов, необходимых для регистрации, если пропуск этого срока был вызван отказом в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, и этот отказ был отменен или признан незаконным.