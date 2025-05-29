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Правительство обсудит расширение прав страховых организаций

Правительство обсудит расширение прав страховых организаций - 29.05.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит расширение прав страховых организаций

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит расширение прав страховых организаций в представлении претензий к медицинским организациям, сообщает... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T00:15+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит расширение прав страховых организаций в представлении претензий к медицинским организациям, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года №608 (в части внесения изменений в положение о министерстве здравоохранения Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Отмечается, что проектом постановления положение дополняется новым полномочием по утверждению порядка предоставления представителями страховой медицинской организации консультаций застрахованным лицам в предъявлении претензий к медицинским организациям в связи с отказом в оказании медицинской помощи или некачественным оказанием медицинской помощи и взиманием денежных средств за оказание медицинской помощи.

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