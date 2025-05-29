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Правительство обсудит подготовку к отопительному сезону
Правительство обсудит подготовку к отопительному сезону - 29.05.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит подготовку к отопительному сезону
Правительство России на заседании в четверг обсудит итоги прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:19+0300
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экономика
энергетика
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит итоги прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2024–2025 годов и задачи по подготовке к будущему отопительному сезону, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: Об итогах прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2024–2025 годов и задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2025–2026 годов", - говорится в повестке заседания.
Энергосистема РФ прошла осенне-зимний период очень комфортно на фоне мягкой зимы, серьезных нарушений в ее работе не было, сообщил журналистам ранее в мае глава Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий.
Он отметил, что распределительные сети столкнулись с нетипичными климатическими условиями в виде майского снега, но в целом зиму энергетики прошли очень хорошо, потому что готовились к более жесткой погоде.
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Экономика, Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
Правительство обсудит подготовку к отопительному сезону
Правительство обсудит итоги прохождения ЖКХ и электроэнергетики осенне-зимнего периода
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит итоги прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2024–2025 годов и задачи по подготовке к будущему отопительному сезону, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: Об итогах прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2024–2025 годов и задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2025–2026 годов", - говорится в повестке заседания.
Энергосистема РФ прошла осенне-зимний период очень комфортно на фоне мягкой зимы, серьезных нарушений в ее работе не было, сообщил журналистам ранее в мае глава Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий.
Он отметил, что распределительные сети столкнулись с нетипичными климатическими условиями в виде майского снега, но в целом зиму энергетики прошли очень хорошо, потому что готовились к более жесткой погоде.