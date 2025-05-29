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Правительство обсудит подготовку к отопительному сезону

Правительство обсудит подготовку к отопительному сезону - 29.05.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит подготовку к отопительному сезону

Правительство России на заседании в четверг обсудит итоги прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T00:19+0300

2025-05-29T00:19+0300

2025-05-29T00:19+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит итоги прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2024–2025 годов и задачи по подготовке к будущему отопительному сезону, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: Об итогах прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2024–2025 годов и задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2025–2026 годов", - говорится в повестке заседания. Энергосистема РФ прошла осенне-зимний период очень комфортно на фоне мягкой зимы, серьезных нарушений в ее работе не было, сообщил журналистам ранее в мае глава Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий. Он отметил, что распределительные сети столкнулись с нетипичными климатическими условиями в виде майского снега, но в целом зиму энергетики прошли очень хорошо, потому что готовились к более жесткой погоде.

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