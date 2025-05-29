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СМИ: Румыния выплачивает штраф свыше €3000 в день за просрочку взноса в ЕС

СМИ: Румыния выплачивает штраф свыше €3000 в день за просрочку взноса в ЕС - 29.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Румыния выплачивает штраф свыше €3000 в день за просрочку взноса в ЕС

Румыния выплачивает штрафные проценты за задержку обязательного взноса в размере 18,6 миллиона евро в Европейский фонд мира, средства которого направляются на... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T11:57+0300

2025-05-29T11:57+0300

2025-05-29T11:57+0300

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КИШИНЕВ, 29 мая – ПРАЙМ. Румыния выплачивает штрафные проценты за задержку обязательного взноса в размере 18,6 миллиона евро в Европейский фонд мира, средства которого направляются на военную помощь Украине, сообщает в четверг портал Profit.ro. "Штрафы начисляются с 13 мая - крайней даты платежа, что связано с политическими процессами в стране и сменой руководства правительства. Румыния выплачивает штрафные проценты свыше трех тысяч евро в день за задержку обязательного взноса в размере 18,6 миллиона евро в Европейский фонд мира", - отмечает издание. СМИ также цитирует министра иностранных дел Румынии Эмиля Хурезяну, который объяснил причины просрочки. "Выборы, дискуссии по различным вопросам, тот факт, что правительство претерпело изменения в руководстве и так далее привели к этим задержкам В той мере, в какой этот нормативный акт будет одобрен сегодня и в результате дискуссий, которые происходят вокруг одобрения этого нормативного акта, могу сказать", - добавил Хурезяну. Уведомление о платеже было выдано Бухаресту 14 марта в рамках второго призыва к взносам в бюджет второго направления Европейского фонда мира - "Меры помощи" на 2025 год. Европейский фонд мира был создан в 2021 году в рамках многолетних финансовых рамок ЕС на 2021-2027 годы для финансирования внешних военных действий и оборонных мер союза. Румыния участвует в действиях, проводимых Европейским союзом через этот инструмент на протяжении всего периода участия страны в программе.

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мировая экономика, румыния, кишинев, украина, европейский фонд мира, ес