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Путин поручил ввести льготы для многодетных отцов

Путин поручил ввести льготы для многодетных отцов - 29.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил ввести льготы для многодетных отцов

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову довести до конца работу по введению льгот для многодетных отцов и решение вопроса об... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T15:22+0300

2025-05-29T15:22+0300

2025-05-29T15:22+0300

экономика

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татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову довести до конца работу по введению льгот для многодетных отцов и решение вопроса об учете стажа за детей при начислении пенсии многодетных родителей. Многодетная семья Радионовых из Свердловской области обратилась к президенту с просьбой расширить учет стажа по уходу за ребенком до 1,5 лет при выходе на пенсию - сейчас он начисляется только за периоды ухода за четырьмя детьми, а последующие не учитываются. Кроме того, они обратили внимание на необходимость введения льгот для многодетных отцов. "У нас на связи Голикова Татьяна Алексеевна. Мы сейчас не будем эту дискуссию открывать, но мы вас услышали. И по поводу первой вашей части. И второй, что касается мужчин, мы уже давно это обсуждаем и думаем над этим… Нам надо просто довести это до конца. Я уверен, что депутаты отреагируют положительно", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями. Голикова в свою очередь сообщила, что по поручению президента законопроект о начислении стажа за большее количество детей уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу.

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бизнес, общество , рф, татьяна голикова, владимир путин