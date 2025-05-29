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Путин проведет встречу с многодетными семьями из девяти регионов - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Путин проведет встречу с многодетными семьями из девяти регионов
Путин проведет встречу с многодетными семьями из девяти регионов - 29.05.2025, ПРАЙМ
Путин проведет встречу с многодетными семьями из девяти регионов
Президент России Владимир Путин в четверг проведет по видеосвязи встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:18+0300
2025-05-29T00:18+0300
общество
экономика
москва
запорожская область
кузбасс
владимир путин
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет по видеосвязи встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент пообщается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава". Это девять российских семей из Свердловской, Рязанской, Калининградской, Пензенской, Запорожской областей, Кузбасса, Ингушетии, Крыма и Еврейской автономной области. Орден "Родительская слава" был учрежден указом президента России в 2008 году. Им награждают родителей или усыновителей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащую заботу об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Существовавшее в СССР звание "Мать-героиня" возродили в России не так давно, указ об установлении этого звания президент подписал в 2022 году. Его присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным этого звания женщинам вручается знак особого отличия - орден "Мать-героиня". ГОРДОСТЬ РОССИИ Путин традиционно каждый год в преддверии Международного дня защиты детей встречается с многодетными родителями и семьями, которые отмечены этими государственными наградами. Президент назвал такие семьи гордостью России, отметив, что они бережно сохраняют самые лучшие традиции, воспитывают детей в атмосфере любви и взаимной поддержки. Путин подчеркивал, что "семья, где растут трое или больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни". По его словам, Россия идет именно в этом направлении. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила в апреле, что число многодетных семей в стране увеличилось за последние два года в 1,2 раза. Путин заявлял, что вокруг интересов семьи и детей строятся почти все решения и действия государства в самых разных сферах - от образования и здравоохранения, до экономики, развития жилищных программ и обновления городов. СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ Власти будут и дальше создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей, подчеркивал президент. Он назвал это принципиальной задачей государственной политики, работой ради будущего. Минувший год в России был Годом семьи. Президент в начале 2024 года подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей. Был определен единый для всех регионов России статус многодетной семьи. Правительство в июле утвердило единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи по всей стране. С октября подтвердить этот статус и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры можно также через QR-код из личного кабинета на портале госуслуг.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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общество , москва, запорожская область, кузбасс, владимир путин, татьяна голикова
Общество , Экономика, МОСКВА, Запорожская область, КУЗБАСС, Владимир Путин, Татьяна Голикова
00:18 29.05.2025
 
Путин проведет встречу с многодетными семьями из девяти регионов

Путин проведет встречу с многодетными семьями из девяти регионов России

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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет по видеосвязи встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны.
Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент пообщается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава".
Это девять российских семей из Свердловской, Рязанской, Калининградской, Пензенской, Запорожской областей, Кузбасса, Ингушетии, Крыма и Еврейской автономной области.
Орден "Родительская слава" был учрежден указом президента России в 2008 году. Им награждают родителей или усыновителей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащую заботу об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Существовавшее в СССР звание "Мать-героиня" возродили в России не так давно, указ об установлении этого звания президент подписал в 2022 году. Его присваивают матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным этого звания женщинам вручается знак особого отличия - орден "Мать-героиня".
ГОРДОСТЬ РОССИИ
Путин традиционно каждый год в преддверии Международного дня защиты детей встречается с многодетными родителями и семьями, которые отмечены этими государственными наградами.
Президент назвал такие семьи гордостью России, отметив, что они бережно сохраняют самые лучшие традиции, воспитывают детей в атмосфере любви и взаимной поддержки. Путин подчеркивал, что "семья, где растут трое или больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни". По его словам, Россия идет именно в этом направлении.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила в апреле, что число многодетных семей в стране увеличилось за последние два года в 1,2 раза.
Путин заявлял, что вокруг интересов семьи и детей строятся почти все решения и действия государства в самых разных сферах - от образования и здравоохранения, до экономики, развития жилищных программ и обновления городов.
СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Власти будут и дальше создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей, подчеркивал президент. Он назвал это принципиальной задачей государственной политики, работой ради будущего.
Минувший год в России был Годом семьи. Президент в начале 2024 года подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей. Был определен единый для всех регионов России статус многодетной семьи.
Правительство в июле утвердило единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи по всей стране. С октября подтвердить этот статус и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры можно также через QR-код из личного кабинета на портале госуслуг.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАЗапорожская областьКУЗБАССВладимир ПутинТатьяна Голикова
 
 
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