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СМИ: Трамп надеется на развитие экономического партнерства с Россией

СМИ: Трамп надеется на развитие экономического партнерства с Россией - 29.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп надеется на развитие экономического партнерства с Россией

Президент США Дональд Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T13:35+0300

2025-05-29T13:35+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома на фоне сведений о том, что американский лидер обдумывает введение санкций против РФ. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. "Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Reuters, президент США видит в возможных санкциях эскалацию напряженности в отношениях с Москвой. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

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россия, мировая экономика, сша, рф, дональд трамп