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В Японии "старый-престарый" рис распродали за час

В Японии "старый-престарый" рис распродали за час - 29.05.2025, ПРАЙМ

В Японии "старый-престарый" рис распродали за час

Рис из запасов государства, который министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми назвал "старым-престарым", четырежды употребив иероглиф "старый", после начала | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T10:20+0300

2025-05-29T10:20+0300

2025-05-29T10:20+0300

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ТОКИО, 29 мая – ПРАЙМ. Рис из запасов государства, который министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми назвал "старым-престарым", четырежды употребив иероглиф "старый", после начала продаж в интернете компанией Iris Ohyama был распродан примерно за час, смогла убедиться корреспондент РИА Новости. Подорожание в два раза основного продукта рациона японцев - риса - стало серьезной проблемой для правительства. С марта были начаты продажи риса из государственных запасов, такая мера впервые принята в невоенное время и не после стихийного бедствия, а с целью стабилизации цен. На продажу был выставлен рис урожая 2023 и 2024 годов. Всего было продано 310 тысяч тонн, однако это никак не сказалось на росте цен на рис: в марте и апреле они выросли в два раза по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Новый министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми - сын экс-премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми - через неделю после своего назначения решил продавать рис из запасов государства не по тендеру, а по фиксированной низкой цене - по так называемым дискреционным контрактам. Низкую цену планируется обеспечить за счет продаж "старого" риса урожая 2021 года. Иероглиф "старый" добавляется к иероглифу "рис" для обозначения того, что он относится к предыдущему урожаю. В случае риса 2021 года, чтобы отразить его возраст, иероглиф "старый" добавляется к слову "рис" четырежды. Министр Коидзуми заявил, что продажи "старого-престарого" риса 2021 года из госзапасов позволят снизить цену с нынешних 5000 иен (34,2 доллара) за 5 килограммов до 2000 (13,7 долларов), а то и 1800 иен (12,3 доллара). Продажи были начаты в интернете компаниями Iris Ohyama и Rakuten. Пакет с 5 килограммами риса продавался за 2000 иен. Примерно через час после начала продаж на странице Iris Ohyama, как смогла убедиться корреспондент РИА Новости, появилось сообщение с извинением, что рис, предназначенный для продаж сегодня, распродан. Причем, согласно условиям компании, один человек может приобрести только один пакет один раз в месяц. Для тех, кто не успел, следующие продажи состоятся завтра. На сайте Rakuten, как сообщают пользователи соцсети Х, рис продавался за 1800 иен за 5 килограммов. Примерно через час на сайте компании его по такой цене уже не было, рис из запасов продавался по 2800 иен, что все равно почти вдвое дешевле, чем в магазинах. Пользователи Iris Ohyama сообщали, что какое-то время, вероятно, из-за наплыва желающих сайт был недоступен. Проблема подорожания риса становится роковой для правительства во главе с Сигэру Исибой. Она стоила должности предыдущему министру сельского хозяйства Таку Это. Его заявление о том, что он никогда рис не покупает, потому что ему его дарят, причем в таких количествах, что впору продавать, на фоне роста цен, а подчас и пустых полок с рисом вызвало такой общественный резонанс, что несмотря на его неумелые оправдания, он был вынужден подать в отставку.

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