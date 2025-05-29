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В России вступает в силу новый закон о защите от мошенников

В России вступает в силу новый закон о защите от мошенников - 29.05.2025, ПРАЙМ

В России вступает в силу новый закон о защите от мошенников

Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T03:01+0300

2025-05-29T03:01+0300

2025-05-29T03:01+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступает в России в силу с 1 июня, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "В соответствии с новыми правилами, банки будут проверять подозрительное снятие наличных. При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия", - рассказал Хаминский. "В случае выявления попытки такой выдачи банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах", - добавил Хаминский. Кроме того, новый закон позволит гражданам наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денег, отметил юрист.

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