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Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт

Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт - 29.05.2025, ПРАЙМ

Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт

Россия в перспективе 5-6 лет станет мировым лидером роста на рынке микрозелени, сместив с пьедестала США, Канаду и Мексику, таким мнением поделился с РИА... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T04:17+0300

2025-05-29T04:17+0300

2025-05-29T04:17+0300

экономика

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия в перспективе 5-6 лет станет мировым лидером роста на рынке микрозелени, сместив с пьедестала США, Канаду и Мексику, таким мнением поделился с РИА Новости основатель компании "Живые специи" Игорь Павлов. "Если в 2022 году наибольшая доля мирового рынка микрозелени приходилась на США, Канаду и Мексику, то через 5-6 лет рост рынка микрозелени с самым высоким среднегодовым темпом придется на Азиатско-Тихоокеанский регион и в первую очередь – на Россию", - отмечает эксперт. По его оценке, в России больше всего потребление микрозелени приходится на города-миллионники: среди лидеров по ее потреблению Павлов называет Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Объем мирового рынка микрозелени в 2024 году, продолжает он, оценивался в 245,77 миллиарда долларов и может достигнуть 335,16 миллиарда долларов к 2029 году со среднегодовым темпом роста в 6,4%. Спрос в развитых странах растет: драйверами роста являются увеличение интереса среди сторонников здорового и сбалансированного питания и усовершенствование способов выращивания высокотехнологичными методами. Основной способ выращивания микрозелени - гидропоника: способ выращивания растений без почвы, когда растение получает все необходимые питательные вещества в нужных количествах и точных пропорциях из раствора, окружающего корни, что почти невозможно осуществить при почвенном выращивании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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