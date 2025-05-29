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Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт
Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт - 29.05.2025, ПРАЙМ
Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт
Россия в перспективе 5-6 лет станет мировым лидером роста на рынке микрозелени, сместив с пьедестала США, Канаду и Мексику, таким мнением поделился с РИА... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T04:17+0300
2025-05-29T04:17+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия в перспективе 5-6 лет станет мировым лидером роста на рынке микрозелени, сместив с пьедестала США, Канаду и Мексику, таким мнением поделился с РИА Новости основатель компании "Живые специи" Игорь Павлов.
"Если в 2022 году наибольшая доля мирового рынка микрозелени приходилась на США, Канаду и Мексику, то через 5-6 лет рост рынка микрозелени с самым высоким среднегодовым темпом придется на Азиатско-Тихоокеанский регион и в первую очередь – на Россию", - отмечает эксперт.
По его оценке, в России больше всего потребление микрозелени приходится на города-миллионники: среди лидеров по ее потреблению Павлов называет Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Объем мирового рынка микрозелени в 2024 году, продолжает он, оценивался в 245,77 миллиарда долларов и может достигнуть 335,16 миллиарда долларов к 2029 году со среднегодовым темпом роста в 6,4%. Спрос в развитых странах растет: драйверами роста являются увеличение интереса среди сторонников здорового и сбалансированного питания и усовершенствование способов выращивания высокотехнологичными методами.
Основной способ выращивания микрозелени - гидропоника: способ выращивания растений без почвы, когда растение получает все необходимые питательные вещества в нужных количествах и точных пропорциях из раствора, окружающего корни, что почти невозможно осуществить при почвенном выращивании.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, США, КАНАДА
Россия станет мировым лидером рынка микрозелени, считает эксперт
Эксперт Павлов: Россия через 5-6 лет станет мировым лидером рынка микрозелени
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия в перспективе 5-6 лет станет мировым лидером роста на рынке микрозелени, сместив с пьедестала США, Канаду и Мексику, таким мнением поделился с РИА Новости основатель компании "Живые специи" Игорь Павлов.
"Если в 2022 году наибольшая доля мирового рынка микрозелени приходилась на США, Канаду и Мексику, то через 5-6 лет рост рынка микрозелени с самым высоким среднегодовым темпом придется на Азиатско-Тихоокеанский регион и в первую очередь – на Россию", - отмечает эксперт.
По его оценке, в России больше всего потребление микрозелени приходится на города-миллионники: среди лидеров по ее потреблению Павлов называет Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Объем мирового рынка микрозелени в 2024 году, продолжает он, оценивался в 245,77 миллиарда долларов и может достигнуть 335,16 миллиарда долларов к 2029 году со среднегодовым темпом роста в 6,4%. Спрос в развитых странах растет: драйверами роста являются увеличение интереса среди сторонников здорового и сбалансированного питания и усовершенствование способов выращивания высокотехнологичными методами.
Основной способ выращивания микрозелени - гидропоника: способ выращивания растений без почвы, когда растение получает все необходимые питательные вещества в нужных количествах и точных пропорциях из раствора, окружающего корни, что почти невозможно осуществить при почвенном выращивании.