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Эксперты выяснили, кому в России выдают самые большие микрозаймы

Эксперты выяснили, кому в России выдают самые большие микрозаймы - 29.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, кому в России выдают самые большие микрозаймы

Микрофинансовые организации в России наименьшие суммы займов выдают молодым людям до 25 лет, наибольшие — тем, кому за 50 лет, говорится в исследовании... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T07:30+0300

2025-05-29T07:30+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в России наименьшие суммы займов выдают молодым людям до 25 лет, наибольшие — тем, кому за 50 лет, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Самые скромные суммы займов получают те, кому нет еще 25 лет, наибольшие — те, кому за 50", - выяснили эксперты, проанализировав более 1 миллиона займов, выданных с января по май 2025 года. Отмечается, что средняя сумма запроса на заем "до зарплаты" при первичном обращении в микрофинансовые организации (МФО) от молодых заемщиков до 25 лет составила 13 090 рублей. "В то же время реально выданная сумма в среднем была 5 510 рублей, то есть молодые заемщики получают всего 42% от запрошенных средств", - уточняют аналитики. При этом с возрастом данные показатели повышаются. Так, средняя сумма займа для новых заемщиков 25-34 лет достигает уже 8766 рублей (или 55% от запрашиваемой), а для тех, кому 35-44 года, — 9 396 рублей (или 56%). Клиенты 45-54 лет получают в среднем 9 769 рублей, что также равняется 56% от суммы, которую они указывают при оформлении займа. "А вот на максимальные суммы выдач могут рассчитывать самые зрелые заемщики, чей возраст больше 55 лет. При первом обращении в МФО они запрашивают в среднем 17 060 рублей, то есть на 30% больше, чем представители самого молодого поколения", - говорится в исследовании. Компании должны следить за рисками, чтобы не допустить излишней закредитованности, поэтому одобряют молодежи суммы меньшие, чем другим категориям населения, указывают эксперты. "Да и сами молодые люди запрашивают более скромные суммы, что отчасти свидетельствует об их финансовой грамотности, умении адекватно оценить свои возможности", — отмечают аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия