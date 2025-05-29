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Эксперты выяснили, кому в России выдают самые большие микрозаймы - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперты выяснили, кому в России выдают самые большие микрозаймы
Эксперты выяснили, кому в России выдают самые большие микрозаймы - 29.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, кому в России выдают самые большие микрозаймы
Микрофинансовые организации в России наименьшие суммы займов выдают молодым людям до 25 лет, наибольшие — тем, кому за 50 лет, говорится в исследовании... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T07:30+0300
2025-05-29T08:37+0300
банки
финансы
россия
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в России наименьшие суммы займов выдают молодым людям до 25 лет, наибольшие — тем, кому за 50 лет, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Самые скромные суммы займов получают те, кому нет еще 25 лет, наибольшие — те, кому за 50", - выяснили эксперты, проанализировав более 1 миллиона займов, выданных с января по май 2025 года. Отмечается, что средняя сумма запроса на заем "до зарплаты" при первичном обращении в микрофинансовые организации (МФО) от молодых заемщиков до 25 лет составила 13 090 рублей. "В то же время реально выданная сумма в среднем была 5 510 рублей, то есть молодые заемщики получают всего 42% от запрошенных средств", - уточняют аналитики. При этом с возрастом данные показатели повышаются. Так, средняя сумма займа для новых заемщиков 25-34 лет достигает уже 8766 рублей (или 55% от запрашиваемой), а для тех, кому 35-44 года, — 9 396 рублей (или 56%). Клиенты 45-54 лет получают в среднем 9 769 рублей, что также равняется 56% от суммы, которую они указывают при оформлении займа. "А вот на максимальные суммы выдач могут рассчитывать самые зрелые заемщики, чей возраст больше 55 лет. При первом обращении в МФО они запрашивают в среднем 17 060 рублей, то есть на 30% больше, чем представители самого молодого поколения", - говорится в исследовании. Компании должны следить за рисками, чтобы не допустить излишней закредитованности, поэтому одобряют молодежи суммы меньшие, чем другим категориям населения, указывают эксперты. "Да и сами молодые люди запрашивают более скромные суммы, что отчасти свидетельствует об их финансовой грамотности, умении адекватно оценить свои возможности", — отмечают аналитики.
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192
40
192
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банки, финансы, россия
Банки, Финансы, РОССИЯ
07:30 29.05.2025 (обновлено: 08:37 29.05.2025)
 
Эксперты выяснили, кому в России выдают самые большие микрозаймы

Webbankir: МФО наибольшие суммы займов выдают людям от 50 лет

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в России наименьшие суммы займов выдают молодым людям до 25 лет, наибольшие — тем, кому за 50 лет, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Самые скромные суммы займов получают те, кому нет еще 25 лет, наибольшие — те, кому за 50", - выяснили эксперты, проанализировав более 1 миллиона займов, выданных с января по май 2025 года.
Отмечается, что средняя сумма запроса на заем "до зарплаты" при первичном обращении в микрофинансовые организации (МФО) от молодых заемщиков до 25 лет составила 13 090 рублей. "В то же время реально выданная сумма в среднем была 5 510 рублей, то есть молодые заемщики получают всего 42% от запрошенных средств", - уточняют аналитики.
При этом с возрастом данные показатели повышаются. Так, средняя сумма займа для новых заемщиков 25-34 лет достигает уже 8766 рублей (или 55% от запрашиваемой), а для тех, кому 35-44 года, — 9 396 рублей (или 56%). Клиенты 45-54 лет получают в среднем 9 769 рублей, что также равняется 56% от суммы, которую они указывают при оформлении займа.
"А вот на максимальные суммы выдач могут рассчитывать самые зрелые заемщики, чей возраст больше 55 лет. При первом обращении в МФО они запрашивают в среднем 17 060 рублей, то есть на 30% больше, чем представители самого молодого поколения", - говорится в исследовании.
Компании должны следить за рисками, чтобы не допустить излишней закредитованности, поэтому одобряют молодежи суммы меньшие, чем другим категориям населения, указывают эксперты. "Да и сами молодые люди запрашивают более скромные суммы, что отчасти свидетельствует об их финансовой грамотности, умении адекватно оценить свои возможности", — отмечают аналитики.
 
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