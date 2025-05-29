https://1prime.ru/20250529/rossiya-858030412.html

"Играют с огнем". Запад предупредили о последствиях давления на Россию

"Играют с огнем". Запад предупредили о последствиях давления на Россию - 29.05.2025, ПРАЙМ

"Играют с огнем". Запад предупредили о последствиях давления на Россию

Давление на Россию со стороны НАТО может привести к открытому конфликту, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T17:09+0300

2025-05-29T17:09+0300

2025-05-29T17:09+0300

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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Давление на Россию со стороны НАТО может привести к открытому конфликту, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен. "Я думаю, все сейчас играют с огнем... Мы движемся к прямому столкновению России с НАТО. У России тоже заканчивается терпение, и давление на нее — это не выход", — сказал он в эфире индийского новостного канал WION.Дизен также подчеркнул, что Европа допускает серьезную ошибку, недооценив военный потенциал России и глубокие корни текущего конфликта. Профессор отметил, что все козыри сейчас находятся в руках Москвы, и эту реальность игнорируют европейские страны. Он считает необходимым признать данную ситуацию для того, чтобы вести эффективные переговоры.На Западе все чаще обсуждаются возможности прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией. Обострение ситуации связано с беспрецедентной активностью альянса у западных границ России. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".Россия неоднократно выражала свою озабоченность по поводу наращивания сил НАТО в Европе. Ранее в МИД заявили о готовности к диалогу с НАТО, но на равных условиях: Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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запад, европа, нато, мид, россия