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"Играют с огнем". Запад предупредили о последствиях давления на Россию - 29.05.2025, ПРАЙМ
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"Играют с огнем". Запад предупредили о последствиях давления на Россию
"Играют с огнем". Запад предупредили о последствиях давления на Россию - 29.05.2025, ПРАЙМ
"Играют с огнем". Запад предупредили о последствиях давления на Россию
Давление на Россию со стороны НАТО может привести к открытому конфликту, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T17:09+0300
2025-05-29T17:09+0300
политика
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Давление на Россию со стороны НАТО может привести к открытому конфликту, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен. "Я думаю, все сейчас играют с огнем... Мы движемся к прямому столкновению России с НАТО. У России тоже заканчивается терпение, и давление на нее — это не выход", — сказал он в эфире индийского новостного канал WION.Дизен также подчеркнул, что Европа допускает серьезную ошибку, недооценив военный потенциал России и глубокие корни текущего конфликта. Профессор отметил, что все козыри сейчас находятся в руках Москвы, и эту реальность игнорируют европейские страны. Он считает необходимым признать данную ситуацию для того, чтобы вести эффективные переговоры.На Западе все чаще обсуждаются возможности прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией. Обострение ситуации связано с беспрецедентной активностью альянса у западных границ России. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".Россия неоднократно выражала свою озабоченность по поводу наращивания сил НАТО в Европе. Ранее в МИД заявили о готовности к диалогу с НАТО, но на равных условиях: Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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запад, европа, нато, мид, россия
Политика, ЗАПАД, ЕВРОПА, НАТО, МИД, РОССИЯ
17:09 29.05.2025
 
"Играют с огнем". Запад предупредили о последствиях давления на Россию

Дизен: Россия теряет терпение из-за давления со стороны НАТО

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Давление на Россию со стороны НАТО может привести к открытому конфликту, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.
"Я думаю, все сейчас играют с огнем... Мы движемся к прямому столкновению России с НАТО. У России тоже заканчивается терпение, и давление на нее — это не выход", — сказал он в эфире индийского новостного канал WION.
Дизен также подчеркнул, что Европа допускает серьезную ошибку, недооценив военный потенциал России и глубокие корни текущего конфликта. Профессор отметил, что все козыри сейчас находятся в руках Москвы, и эту реальность игнорируют европейские страны. Он считает необходимым признать данную ситуацию для того, чтобы вести эффективные переговоры.
На Западе все чаще обсуждаются возможности прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией. Обострение ситуации связано с беспрецедентной активностью альянса у западных границ России. НАТО расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".
Россия неоднократно выражала свою озабоченность по поводу наращивания сил НАТО в Европе. Ранее в МИД заявили о готовности к диалогу с НАТО, но на равных условиях: Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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