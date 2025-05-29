https://1prime.ru/20250529/ruonia--858026521.html
Ставка RUONIA 28 мая выросла до 20,89%
Ставка RUONIA 28 мая выросла до 20,89% - 29.05.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 28 мая выросла до 20,89%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 28 мая, выросла на 0,14... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T15:12+0300
2025-05-29T15:12+0300
2025-05-29T15:12+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 28 мая, выросла на 0,14 процентного пункта и составила 20,89%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 509,66 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250527/ruonia-857963523.html
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финансы, банки, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA 28 мая выросла до 20,89%
Ставка RUONIA 28 мая выросла на 0,14 п.п. и составила 20,89%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 28 мая, выросла на 0,14 процентного пункта и составила 20,89%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 509,66 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Ставка RUONIA 26 мая снизилась до 20,71%