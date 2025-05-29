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Российский рынок акций продолжает рост днем четверга

Российский рынок акций продолжает рост днем четверга - 29.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает рост днем четверга

Российский рынок акций продолжает рост в четверг днем, следует из данных торгов. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T15:10+0300

2025-05-29T15:10+0300

2025-05-29T15:10+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает рост в четверг днем, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.51 мск подскакивает на 1,82%, до 2 835,77 пункта. Тем самым темпы роста ещё чуть повысились по сравнению с началом торгов четверга. "В четверг, 29 мая, российский рынок акций продолжил восстановление… Позитив обусловлен замедлением недельной инфляции, а также ожиданиями второго этапа переговоров с Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что в рамках этой встречи может пройти обмен меморандумами с перечнем условий для прекращения огня", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК Дорожают акции "Фармсинтеза" (+2,35%), "Мосэнерго" (+2,01%), расписки Ozon (+1,76%), обыкновенные акции "Роснефти" (+1,74%), "Алросы" (+1,72%). Сильно дешевеют акции "Эн+" (-2,12%), "Самолета" (-1,56%), ЛСР (-1,54%) ДВМП (-1,47%), префы "Мечела" (-1,4%). "Акционеры Совкомфлота (-1,76%) не получили анонсированной рекомендации в отношении распределения прибыли. Это увеличивает риск отказа компании от дивидендных выплат, что оказывает давление на котировки наряду с долгосрочным драйвером снижения в виде уже принятых санкций в отношении теневого танкерного флота РФ и вероятности их дальнейшего ужесточения", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ПРОГНОЗЫ Динамика индекса в ближайшее время будет определяться двумя событиям – решением ЦБ о величине ключевой ставки 6 июня (ряд экспертов закладывают ожидания снижения уже на этом этапе), а также результатами встречи в Стамбуле 3 июня. В ожидании этих событий рынок может продолжить рост в оставшееся время, отметил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". "Ближе к закрытию торгов четверга мы не исключаем частичную фиксацию прибыли инвесторами. В целом, по итогу торгов, рассчитываем на закрепление индекса Мосбиржи выше уровня 2800 пунктов. В пятницу торговый диапазон для российского рынка акций прогнозируем в районе 2800-2870 пунктов по индексу Мосбиржи", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". При "неухудшении" новостного фона рынок найдет основания для роста, как минимум, к 2900-2950 пунктов, но, скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе, отметил Александр Фетисов из Россельхозбанка. "Характер рынка не меняется, он остается "боковым", без какого-либо явно выраженного тренда. Главный драйвер – это перспектива урегулирования российско-украинского конфликта", - рассказал Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. Все остальные факторы, включая цены на нефть и риторику ЦБ РФ относительно ключевой ставки сейчас скорее второстепенные и не могут поддержать сколько-нибудь длительный рост наших акций, считает он. "Без дальнейшей конкретики по вопросу конфликта на Украине потенциал роста у нашего рынка довольно ограничен: ближайшее сильное сопротивление по индексу Мосбиржи мы увидим скорее всего на уровне 2920–2930 пунктов, это порядка 4% роста от текущего уровня рынка. Вероятнее всего, закрытие текущей торговой недели будет не выше этих значений", - заключает Примак.

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рынок, акции, торги, украина, рф, владимир мединский, владимир чернов, мосбиржа, финам, мосэнерго