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РЖД увеличат число туристических поездов дальнего следования

РЖД увеличат число туристических поездов дальнего следования - 29.05.2025, ПРАЙМ

РЖД увеличат число туристических поездов дальнего следования

РЖД в 2026 году увеличат число туристических поездов дальнего следования до 76 с нынешних 69, они объединят 52 региона, сообщила компания. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T13:16+0300

2025-05-29T13:16+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году увеличат число туристических поездов дальнего следования до 76 с нынешних 69, они объединят 52 региона, сообщила компания."Утвердили график туристских поездов на весь 2026 год и I квартал 2027 года, поэтому уже сейчас можно подобрать интересный вариант поездки на любые выходные дни или продолжительный круиз в следующий отпуск. Количество дальних туристских поездов в 2026 году увеличится до 76, а охват регионов — до 52 (сегодня 69 маршрутов объединяют 48 субъектов РФ)", - говорится в сообщении РЖД в четверг.Новые маршруты поездов проходят через Мордовию, Оренбургскую, Пензенскую и Рязанскую области. Это "Вдохновение эпох" Москва – Пенза – Рязань – Москва, "Космические выходные" Москва – Самара – Оренбург – Саранск – Москва, "Белые ночи" Москва – Архангельск – Выборг – Москва, "Переславские выходные" Москва – Переславль-Залесский – Кострома – Иваново – Москва, "На Селигер" Москва – Осташков – Великий Новгород – Москва, "В Вотчину Деда Мороза" Москва – Великий Устюг – Ярославль – Москва и другие."Все популярные сегодня турпоезда продолжат курсировать и в следующем году. В их числе "Жемчужина Кавказа", "По Золотому кольцу", "К виноградникам у моря" и т. д.", - отмечают РЖД.Увеличено количество рейсов поездов "Белорусский вояж", "Гастротур", "Серебряный маршрут", "В Карелию", "Жигулевские выходные", "Мороз-экспресс", а "Байкальская сказка" назначена не только из Москвы, но и из Порта Байкал.Продажа билетов почти на все турпоезда открывается за 180 суток.РЖД за шесть лет увеличили число туристических поездов до 100 с одного, сообщали РИА Новости в компании в марте 2025 года. Это количество включает поезда дальнего следования и пригородного сообщения. РЖД в 2024 году увеличили перевозки пассажиров турпоездами на 17%, до почти 1,1 миллиона человек. Компания сообщала, что рассчитывает продолжить положительную динамику в 2025 году.

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бизнес, туризм, рф, мордовия, ржд