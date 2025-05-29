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Минцифры планирует выработать четкую политику в отношении VPN

Минцифры планирует выработать четкую политику в отношении VPN - 29.05.2025, ПРАЙМ

Минцифры планирует выработать четкую политику в отношении VPN

Минцифры России планирует в ближайшие полгода определиться с контурами политики в отношении VPN, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T11:53+0300

2025-05-29T11:53+0300

2025-05-29T11:53+0300

технологии

россия

максут шадаев

минцифры

роскомнадзор

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минцифры России планирует в ближайшие полгода определиться с контурами политики в отношении VPN, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT 2025. "Сложный вопрос. Я думаю, что сейчас в ближайшие полгода мы как-то определимся с контурами политики в этой части. … Мы сейчас будем вырабатывать четкую политику в этой части. Настало время договориться о единственном праве. Сейчас не могу сказать вам, куда бежать, но скажу ближе к осени", - сказал Шадаев, говоря о регулировании VPN-сервисов. По его словам, доля трафика VPN увеличивается, а с "недружественными сервисами", которые не соблюдают требования российского законодательства, "борется Роскомнадзор". "При этом зачастую попадают в "замесы" корпоративные VPN, которые нужны", - добавил министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, максут шадаев, минцифры, роскомнадзор