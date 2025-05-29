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Минцифры планирует выработать четкую политику в отношении VPN - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Минцифры планирует выработать четкую политику в отношении VPN
Минцифры планирует выработать четкую политику в отношении VPN - 29.05.2025, ПРАЙМ
Минцифры планирует выработать четкую политику в отношении VPN
Минцифры России планирует в ближайшие полгода определиться с контурами политики в отношении VPN, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T11:53+0300
2025-05-29T11:53+0300
технологии
россия
максут шадаев
минцифры
роскомнадзор
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минцифры России планирует в ближайшие полгода определиться с контурами политики в отношении VPN, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT 2025. "Сложный вопрос. Я думаю, что сейчас в ближайшие полгода мы как-то определимся с контурами политики в этой части. … Мы сейчас будем вырабатывать четкую политику в этой части. Настало время договориться о единственном праве. Сейчас не могу сказать вам, куда бежать, но скажу ближе к осени", - сказал Шадаев, говоря о регулировании VPN-сервисов. По его словам, доля трафика VPN увеличивается, а с "недружественными сервисами", которые не соблюдают требования российского законодательства, "борется Роскомнадзор". "При этом зачастую попадают в "замесы" корпоративные VPN, которые нужны", - добавил министр.
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технологии, россия, максут шадаев, минцифры, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев, Минцифры, Роскомнадзор
11:53 29.05.2025
 
Минцифры планирует выработать четкую политику в отношении VPN

Шадаев: Минцифры в ближайшие полгода определится с контурами политики в отношении VPN

© Unsplash/Luis VillasmilБизнес
Бизнес
© Unsplash/Luis Villasmil
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минцифры России планирует в ближайшие полгода определиться с контурами политики в отношении VPN, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT 2025.
"Сложный вопрос. Я думаю, что сейчас в ближайшие полгода мы как-то определимся с контурами политики в этой части. … Мы сейчас будем вырабатывать четкую политику в этой части. Настало время договориться о единственном праве. Сейчас не могу сказать вам, куда бежать, но скажу ближе к осени", - сказал Шадаев, говоря о регулировании VPN-сервисов.
По его словам, доля трафика VPN увеличивается, а с "недружественными сервисами", которые не соблюдают требования российского законодательства, "борется Роскомнадзор". "При этом зачастую попадают в "замесы" корпоративные VPN, которые нужны", - добавил министр.
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ТехнологииРОССИЯМаксут ШадаевМинцифрыРоскомнадзор
 
 
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