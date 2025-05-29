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Шойгу оценил роль Стамбула в переговорах России и Украины - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Шойгу оценил роль Стамбула в переговорах России и Украины
Шойгу оценил роль Стамбула в переговорах России и Украины - 29.05.2025, ПРАЙМ
Шойгу оценил роль Стамбула в переговорах России и Украины
Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T10:41+0300
2025-05-29T10:53+0300
политика
россия
турция
стамбул
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинских переговоров", - сказал Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем.Секретарь российского совбеза поблагодарил руководство Турции за предоставление стамбульской площадки для проведения российско-украинских переговоров. "Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности, в целях создания оптимальных условий для работы делегаций", - сказал Шойгу.Шойгу поблагодарил Мемиша за участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, уточнив, что это его первый приезд в Москву.По оценке Шойгу, "российско-турецкий политический диалог активно развивается по всем направлениям". "С Анкарой нас связывает успешная реализация совместных крупных проектов в торгово-экономической, энергетической областях", - констатировал секретарь СБ РФ.По мнению Шойгу, результативность двустороннего взаимодействия "во многом обусловлена интенсивностью доверительного диалога лидеров двух стран, президенты (РФ Владимир) Путин и (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган регулярно общаются по телефону". Секретарь Совбеза РФ напомнил, что "очередной обстоятельный разговор между лидерами состоялся 11 мая".
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россия, турция, стамбул, сергей шойгу
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Стамбул, Сергей Шойгу
10:41 29.05.2025 (обновлено: 10:53 29.05.2025)
 
Шойгу оценил роль Стамбула в переговорах России и Украины

Шойгу: Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинских переговоров", - сказал Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем.
Секретарь российского совбеза поблагодарил руководство Турции за предоставление стамбульской площадки для проведения российско-украинских переговоров. "Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности, в целях создания оптимальных условий для работы делегаций", - сказал Шойгу.
Шойгу поблагодарил Мемиша за участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, уточнив, что это его первый приезд в Москву.
По оценке Шойгу, "российско-турецкий политический диалог активно развивается по всем направлениям". "С Анкарой нас связывает успешная реализация совместных крупных проектов в торгово-экономической, энергетической областях", - констатировал секретарь СБ РФ.
По мнению Шойгу, результативность двустороннего взаимодействия "во многом обусловлена интенсивностью доверительного диалога лидеров двух стран, президенты (РФ Владимир) Путин и (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган регулярно общаются по телефону". Секретарь Совбеза РФ напомнил, что "очередной обстоятельный разговор между лидерами состоялся 11 мая".
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Стамбул может стать площадкой для переговоров по Украине, заявили в Кремле
Вчера, 15:54
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯСтамбулСергей Шойгу
 
 
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