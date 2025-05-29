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Странам СНГ необходимо избавляться от иллюзий Запада, заявил Шойгу - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Странам СНГ необходимо избавляться от иллюзий Запада, заявил Шойгу
Странам СНГ необходимо избавляться от иллюзий Запада, заявил Шойгу - 29.05.2025, ПРАЙМ
Странам СНГ необходимо избавляться от иллюзий Запада, заявил Шойгу
Странам СНГ надо избавляться от декларируемых Западом иллюзорных псевдодемократических установок, которыми прикрыта его грабительская политика, и... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T13:52+0300
2025-05-29T13:53+0300
политика
мировая экономика
рф
запад
сергей шойгу
снг
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Странам СНГ надо избавляться от декларируемых Западом иллюзорных псевдодемократических установок, которыми прикрыта его грабительская политика, и ориентироваться на независимое развитие, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "История показала, что западники скрывают за разговорами о демократическом пути развития, эффективной приватизацией, статусом рыночной экономики и так далее, - это вывоз национальных богатств, нещадная эксплуатация людей, инфраструктуры, экологические катастрофы, а по-простому - грабеж", - сказал Шойгу на неформальной встрече с коллегами из стран СНГ в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Нам необходимо избавляться от иллюзий, формировать и развивать защищенные от внешнего воздействия финансо-экономические механизмы, создавать цепочки разделения труда, расширять торговлю, инвестировать в передовые технологии. Будущее наших стран и народов зависит от того, насколько независимым будет наше развитие", - подчеркнул Шойгу. Он перечислил основные экономические показатели, характеризующие развитие экономических связей в СНГ. "Несмотря на нелегитимные западные санкции, валовый внутренний продукт в наших странах в прошлом году вырос на 4,4%, опередив не только европейские, но и мировые показатели. Существенно расширилась взаимная торговля - только рост товарооборота России с государствами СНГ составил в прошлом году 7,1%. Доля расчетов национальных валют почти достигла 90%", - отметил секретарь СБ РФ.
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мировая экономика, рф, запад, сергей шойгу, снг
Политика, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, Сергей Шойгу, СНГ
13:52 29.05.2025 (обновлено: 13:53 29.05.2025)
 
Странам СНГ необходимо избавляться от иллюзий Запада, заявил Шойгу

Шойгу: странам СНГ надо избавляться от иллюзий и ориентироваться на независимое развитие

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК
Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Странам СНГ надо избавляться от декларируемых Западом иллюзорных псевдодемократических установок, которыми прикрыта его грабительская политика, и ориентироваться на независимое развитие, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"История показала, что западники скрывают за разговорами о демократическом пути развития, эффективной приватизацией, статусом рыночной экономики и так далее, - это вывоз национальных богатств, нещадная эксплуатация людей, инфраструктуры, экологические катастрофы, а по-простому - грабеж", - сказал Шойгу на неформальной встрече с коллегами из стран СНГ в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Нам необходимо избавляться от иллюзий, формировать и развивать защищенные от внешнего воздействия финансо-экономические механизмы, создавать цепочки разделения труда, расширять торговлю, инвестировать в передовые технологии. Будущее наших стран и народов зависит от того, насколько независимым будет наше развитие", - подчеркнул Шойгу.
Он перечислил основные экономические показатели, характеризующие развитие экономических связей в СНГ.
"Несмотря на нелегитимные западные санкции, валовый внутренний продукт в наших странах в прошлом году вырос на 4,4%, опередив не только европейские, но и мировые показатели. Существенно расширилась взаимная торговля - только рост товарооборота России с государствами СНГ составил в прошлом году 7,1%. Доля расчетов национальных валют почти достигла 90%", - отметил секретарь СБ РФ.
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ПолитикаМировая экономикаРФЗАПАДСергей ШойгуСНГ
 
 
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