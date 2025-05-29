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Странам СНГ необходимо избавляться от иллюзий Запада, заявил Шойгу

Странам СНГ необходимо избавляться от иллюзий Запада, заявил Шойгу - 29.05.2025, ПРАЙМ

Странам СНГ необходимо избавляться от иллюзий Запада, заявил Шойгу

Странам СНГ надо избавляться от декларируемых Западом иллюзорных псевдодемократических установок, которыми прикрыта его грабительская политика, и... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T13:52+0300

2025-05-29T13:52+0300

2025-05-29T13:53+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Странам СНГ надо избавляться от декларируемых Западом иллюзорных псевдодемократических установок, которыми прикрыта его грабительская политика, и ориентироваться на независимое развитие, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "История показала, что западники скрывают за разговорами о демократическом пути развития, эффективной приватизацией, статусом рыночной экономики и так далее, - это вывоз национальных богатств, нещадная эксплуатация людей, инфраструктуры, экологические катастрофы, а по-простому - грабеж", - сказал Шойгу на неформальной встрече с коллегами из стран СНГ в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Нам необходимо избавляться от иллюзий, формировать и развивать защищенные от внешнего воздействия финансо-экономические механизмы, создавать цепочки разделения труда, расширять торговлю, инвестировать в передовые технологии. Будущее наших стран и народов зависит от того, насколько независимым будет наше развитие", - подчеркнул Шойгу. Он перечислил основные экономические показатели, характеризующие развитие экономических связей в СНГ. "Несмотря на нелегитимные западные санкции, валовый внутренний продукт в наших странах в прошлом году вырос на 4,4%, опередив не только европейские, но и мировые показатели. Существенно расширилась взаимная торговля - только рост товарооборота России с государствами СНГ составил в прошлом году 7,1%. Доля расчетов национальных валют почти достигла 90%", - отметил секретарь СБ РФ.

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мировая экономика, рф, запад, сергей шойгу, снг