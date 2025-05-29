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Венгрия присоединится к газопроводной сети Болгарии - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Венгрия присоединится к газопроводной сети Болгарии
Венгрия присоединится к газопроводной сети Болгарии - 29.05.2025, ПРАЙМ
Венгрия присоединится к газопроводной сети Болгарии
Венгрия через Румынию присоединится к расширяемой газопроводной сети Болгарии, чтобы получить доступ к большему числу источников природного газа, заявил... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T18:17+0300
2025-05-29T18:17+0300
энергетика
газ
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БУДАПЕШТ, 29 мая - ПРАЙМ. Венгрия через Румынию присоединится к расширяемой газопроводной сети Болгарии, чтобы получить доступ к большему числу источников природного газа, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. В болгарской Кресне в четверг началось строительство газопровода между Болгарией и Грецией в рамках проекта "Вертикального коридора". "Надо не перекрывать газопроводы, как Украина, а строить новые, как Болгария. В то время как Украина поставила нас в сложную ситуацию, Болгария надежно и ответственно обеспечивает поставку энергоносителей, которые необходимы для энергоснабжения Венгрии... Болгария сейчас строит новый газопровод, к которому мы подключимся через Румынию. Новый маршрут, новые доступные источники, большая безопасность", - написал Сийярто в своих соцсетях. Он напомнил, что в день через балканские страны в Венгрию поступает около 21 миллиона кубометров газа из России. Инициатива "Вертикального энергетического коридора" первоначально объединяла Грецию, Болгарию и Румынию, затем интерес к ней проявили и другие страны. Меморандум о сотрудничестве в создании коридора Юг–Север подписали 19 января 2024 года операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии. Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
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газ, россия, болгария, венгрия, румыния, петер сийярто, александр новак, facebook, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, ВЕНГРИЯ, РУМЫНИЯ, Петер Сийярто, Александр Новак, Facebook, Газопровод "Турецкий поток"
18:17 29.05.2025
 
Венгрия присоединится к газопроводной сети Болгарии

Сийярто: Венгрия через Румынию присоединится к расширяемой газопроводной сети Болгарии

© CC BY 2.0 / The Official CTBTO PhotostreamМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© CC BY 2.0 / The Official CTBTO Photostream
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БУДАПЕШТ, 29 мая - ПРАЙМ. Венгрия через Румынию присоединится к расширяемой газопроводной сети Болгарии, чтобы получить доступ к большему числу источников природного газа, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
В болгарской Кресне в четверг началось строительство газопровода между Болгарией и Грецией в рамках проекта "Вертикального коридора".
"Надо не перекрывать газопроводы, как Украина, а строить новые, как Болгария. В то время как Украина поставила нас в сложную ситуацию, Болгария надежно и ответственно обеспечивает поставку энергоносителей, которые необходимы для энергоснабжения Венгрии... Болгария сейчас строит новый газопровод, к которому мы подключимся через Румынию. Новый маршрут, новые доступные источники, большая безопасность", - написал Сийярто в своих соцсетях.
Он напомнил, что в день через балканские страны в Венгрию поступает около 21 миллиона кубометров газа из России.
Инициатива "Вертикального энергетического коридора" первоначально объединяла Грецию, Болгарию и Румынию, затем интерес к ней проявили и другие страны. Меморандум о сотрудничестве в создании коридора Юг–Север подписали 19 января 2024 года операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии.
Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
Орбан рассказал о последствиях отказа Венгрии от энергоносителей из России
24 мая, 16:29
 
ЭнергетикаГазРОССИЯБОЛГАРИЯВЕНГРИЯРУМЫНИЯПетер СийяртоАлександр НовакFacebookГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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