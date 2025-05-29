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Пакет американских санкций против России готов, сообщили СМИ - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Пакет американских санкций против России готов, сообщили СМИ
Пакет американских санкций против России готов, сообщили СМИ - 29.05.2025, ПРАЙМ
Пакет американских санкций против России готов, сообщили СМИ
Возможный новый пакет санкций США в отношении РФ готов, чиновники ждут решения американского президента Дональда Трампа, передает агентство Reuters. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T15:07+0300
2025-05-29T15:08+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Возможный новый пакет санкций США в отношении РФ готов, чиновники ждут решения американского президента Дональда Трампа, передает агентство Reuters. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. "Чиновники США приготовили новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковском и энергетическом секторах. Они говорят, что пакет санкций готов к внедрению на основе указа Трампа", - говорится в сообщении агентства. Впрочем, отмечает Reuters, некоторые советники Трампа считают, что он просто должен не оказывать препятствий законопроекту сенатора Линдси Грэма*, который предусматривает в том числе введение Вашингтоном импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. "Некоторые советники считают, что это законопроект может быть полезен, поскольку он позволяет вступить в силу значительным санкциям, в то время как Трамп может, по сути, сказать Путину, что решение по санкциям было ему неподконтрольно", - подчеркивает агентство.При этом, согласно источникам, Белый дом полагает, что для обеспечения эффективности этих санкций нужны вторичные санкции. По данным Reuters, чиновники Белого дома обсуждали с сенатора-республиканцами содержание законопроекта Грэма*. Один из собеседников агентства также указал на то, что, по словам американских чиновников, у них "нет проблем" с недавно введенными новыми санкциями ЕС против РФ. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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мировая экономика, сша, рф, москва, дональд трамп, линдси грэм, ес
Политика, Мировая экономика, США, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, Линдси Грэм, ЕС
15:07 29.05.2025 (обновлено: 15:08 29.05.2025)
 
Пакет американских санкций против России готов, сообщили СМИ

Reuters: возможный пакет санкций США против России готов, чиновники ждут решения Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Возможный новый пакет санкций США в отношении РФ готов, чиновники ждут решения американского президента Дональда Трампа, передает агентство Reuters.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.
"Чиновники США приготовили новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковском и энергетическом секторах. Они говорят, что пакет санкций готов к внедрению на основе указа Трампа", - говорится в сообщении агентства.
Впрочем, отмечает Reuters, некоторые советники Трампа считают, что он просто должен не оказывать препятствий законопроекту сенатора Линдси Грэма*, который предусматривает в том числе введение Вашингтоном импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.
"Некоторые советники считают, что это законопроект может быть полезен, поскольку он позволяет вступить в силу значительным санкциям, в то время как Трамп может, по сути, сказать Путину, что решение по санкциям было ему неподконтрольно", - подчеркивает агентство.
При этом, согласно источникам, Белый дом полагает, что для обеспечения эффективности этих санкций нужны вторичные санкции.
По данным Reuters, чиновники Белого дома обсуждали с сенатора-республиканцами содержание законопроекта Грэма*. Один из собеседников агентства также указал на то, что, по словам американских чиновников, у них "нет проблем" с недавно введенными новыми санкциями ЕС против РФ.
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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