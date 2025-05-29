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СМИ: Маск на посту главы DOGE не оправдал собственных ожиданий - 29.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Маск на посту главы DOGE не оправдал собственных ожиданий
СМИ: Маск на посту главы DOGE не оправдал собственных ожиданий - 29.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Маск на посту главы DOGE не оправдал собственных ожиданий
Американский предприниматель Илон Маск покидает пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE), не достигнув заявленных целей по сокращению... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T15:47+0300
2025-05-29T15:47+0300
политика
сша
politico
илон маск
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск покидает пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE), не достигнув заявленных целей по сокращению государственных расходов на 1 триллион долларов, сообщает газета Politico. "Маск потерпел неудачу по собственным меркам, не приблизившись к разрекламированной цели в 1 триллион долларов сокращений и практически не повлияв на долговой и дефицитный кризисы Америки", - приводит издание оценку своей редакции. Журналисты отмечают, что несмотря на заявленные амбиции реформировать работу федеральных агентств, инициатива DOGE завершилась без системных результатов. Маск покидает ведомство, жалуясь на "постоянное сопротивление" попыткам изменений. "Похоже, DOGE запомнится скорее как хаотично упущенная возможность, чем как преобразование федерального правительства, и показательно, что Маск уходит с жалобами на "непрекращающуюся борьбу" за реформу", - добавляет Politico. В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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сша, politico, илон маск
Политика, США, Politico, Илон Маск
15:47 29.05.2025
 
СМИ: Маск на посту главы DOGE не оправдал собственных ожиданий

Politico: Маск покинул пост главы DOGE, не достигнув заявленных целей

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск покидает пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE), не достигнув заявленных целей по сокращению государственных расходов на 1 триллион долларов, сообщает газета Politico.
"Маск потерпел неудачу по собственным меркам, не приблизившись к разрекламированной цели в 1 триллион долларов сокращений и практически не повлияв на долговой и дефицитный кризисы Америки", - приводит издание оценку своей редакции.
Журналисты отмечают, что несмотря на заявленные амбиции реформировать работу федеральных агентств, инициатива DOGE завершилась без системных результатов. Маск покидает ведомство, жалуясь на "постоянное сопротивление" попыткам изменений.
"Похоже, DOGE запомнится скорее как хаотично упущенная возможность, чем как преобразование федерального правительства, и показательно, что Маск уходит с жалобами на "непрекращающуюся борьбу" за реформу", - добавляет Politico.
В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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ПолитикаСШАPoliticoИлон Маск
 
 
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