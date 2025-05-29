https://1prime.ru/20250529/smi-858027363.html
СМИ: Маск на посту главы DOGE не оправдал собственных ожиданий
СМИ: Маск на посту главы DOGE не оправдал собственных ожиданий - 29.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Маск на посту главы DOGE не оправдал собственных ожиданий
Американский предприниматель Илон Маск покидает пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE), не достигнув заявленных целей по сокращению... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T15:47+0300
2025-05-29T15:47+0300
2025-05-29T15:47+0300
политика
сша
politico
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск покидает пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE), не достигнув заявленных целей по сокращению государственных расходов на 1 триллион долларов, сообщает газета Politico. "Маск потерпел неудачу по собственным меркам, не приблизившись к разрекламированной цели в 1 триллион долларов сокращений и практически не повлияв на долговой и дефицитный кризисы Америки", - приводит издание оценку своей редакции. Журналисты отмечают, что несмотря на заявленные амбиции реформировать работу федеральных агентств, инициатива DOGE завершилась без системных результатов. Маск покидает ведомство, жалуясь на "постоянное сопротивление" попыткам изменений. "Похоже, DOGE запомнится скорее как хаотично упущенная возможность, чем как преобразование федерального правительства, и показательно, что Маск уходит с жалобами на "непрекращающуюся борьбу" за реформу", - добавляет Politico. В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://1prime.ru/20250524/mask-857891532.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, politico, илон маск
Политика, США, Politico, Илон Маск
СМИ: Маск на посту главы DOGE не оправдал собственных ожиданий
Politico: Маск покинул пост главы DOGE, не достигнув заявленных целей
МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск покидает пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE), не достигнув заявленных целей по сокращению государственных расходов на 1 триллион долларов, сообщает газета Politico.
"Маск потерпел неудачу по собственным меркам, не приблизившись к разрекламированной цели в 1 триллион долларов сокращений и практически не повлияв на долговой и дефицитный кризисы Америки", - приводит издание оценку своей редакции.
Журналисты отмечают, что несмотря на заявленные амбиции реформировать работу федеральных агентств, инициатива DOGE завершилась без системных результатов. Маск покидает ведомство, жалуясь на "постоянное сопротивление" попыткам изменений.
"Похоже, DOGE запомнится скорее как хаотично упущенная возможность, чем как преобразование федерального правительства, и показательно, что Маск уходит с жалобами на "непрекращающуюся борьбу" за реформу", - добавляет Politico.
В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Маск заявил о планах погрузиться в работу своих компаний