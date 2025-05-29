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СМИ: ХАМАС недоволен новым планом США по урегулированию в Газе - 29.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ХАМАС недоволен новым планом США по урегулированию в Газе
СМИ: ХАМАС недоволен новым планом США по урегулированию в Газе - 29.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ХАМАС недоволен новым планом США по урегулированию в Газе
Израиль согласен с новым предложением американского спецпосланника Стива Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, однако палестинское движение ХАМАС... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T20:06+0300
2025-05-29T20:06+0300
общество
мировая экономика
израиль
газа
тель-авив
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - ПРАЙМ. Израиль согласен с новым предложением американского спецпосланника Стива Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, однако палестинское движение ХАМАС недовольно новым планом, так как он не содержит гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода израильской армии из анклава, сообщила в четверг гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники. По данным Kan, премьер Биньямин Нетаньяху на сегодняшней встрече с семьями павших заложников завил, что "Израиль принимает план". Источники, участвовавшие в переговорах, сообщили гостелерадиокомпании, что движение ХАМАС "не удовлетворено новым планом Уиткоффа и испытывает трудности с его принятием, так как схема не гарантирует всеобъемлющего прекращения огня и полного вывода Армии обороны Израиля из сектора Газа". Ранее в четверг портал Ynet сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Израиль получил новое предложение Стива Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, который в том числе предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение 10 живых заложников и возвращение 18 тел погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Израиль взамен выпустит из тюрем порядка 1,5 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. В течение 60-дневного режима временного прекращения огня Израиль и палестинское движение ХАМАС будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. Портал отмечает, что в случае провала этих переговоров Израиль сможет вернуться к боевым действиям в палестинском анклаве. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
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общество , мировая экономика, израиль, газа, тель-авив, стив уиткофф, биньямин нетаньяху
Общество , Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, Газа, Тель-Авив, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху
20:06 29.05.2025
 
СМИ: ХАМАС недоволен новым планом США по урегулированию в Газе

Kan: ХАМАС недоволен новым планом Уиткоффа по урегулированию в Газе

© РИА Новости . Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбстрел зданий в палестинском городе Газа
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Тарек Алиян
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - ПРАЙМ. Израиль согласен с новым предложением американского спецпосланника Стива Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, однако палестинское движение ХАМАС недовольно новым планом, так как он не содержит гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода израильской армии из анклава, сообщила в четверг гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.
По данным Kan, премьер Биньямин Нетаньяху на сегодняшней встрече с семьями павших заложников завил, что "Израиль принимает план".
Источники, участвовавшие в переговорах, сообщили гостелерадиокомпании, что движение ХАМАС "не удовлетворено новым планом Уиткоффа и испытывает трудности с его принятием, так как схема не гарантирует всеобъемлющего прекращения огня и полного вывода Армии обороны Израиля из сектора Газа".
Ранее в четверг портал Ynet сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Израиль получил новое предложение Стива Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, который в том числе предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение 10 живых заложников и возвращение 18 тел погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Израиль взамен выпустит из тюрем порядка 1,5 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм.
В течение 60-дневного режима временного прекращения огня Израиль и палестинское движение ХАМАС будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. Портал отмечает, что в случае провала этих переговоров Израиль сможет вернуться к боевым действиям в палестинском анклаве.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
США обсуждают переселение палестинцев в Ливию, передает NBC
17 мая, 00:00
 
ОбществоМировая экономикаИЗРАИЛЬГазаТель-АвивСтив УиткоффБиньямин Нетаньяху
 
 
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