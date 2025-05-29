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СМИ: ХАМАС недоволен новым планом США по урегулированию в Газе

СМИ: ХАМАС недоволен новым планом США по урегулированию в Газе - 29.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ХАМАС недоволен новым планом США по урегулированию в Газе

Израиль согласен с новым предложением американского спецпосланника Стива Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, однако палестинское движение ХАМАС... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T20:06+0300

2025-05-29T20:06+0300

2025-05-29T20:06+0300

общество

мировая экономика

израиль

газа

тель-авив

стив уиткофф

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - ПРАЙМ. Израиль согласен с новым предложением американского спецпосланника Стива Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, однако палестинское движение ХАМАС недовольно новым планом, так как он не содержит гарантий окончательного прекращения войны и полного вывода израильской армии из анклава, сообщила в четверг гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники. По данным Kan, премьер Биньямин Нетаньяху на сегодняшней встрече с семьями павших заложников завил, что "Израиль принимает план". Источники, участвовавшие в переговорах, сообщили гостелерадиокомпании, что движение ХАМАС "не удовлетворено новым планом Уиткоффа и испытывает трудности с его принятием, так как схема не гарантирует всеобъемлющего прекращения огня и полного вывода Армии обороны Израиля из сектора Газа". Ранее в четверг портал Ynet сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Израиль получил новое предложение Стива Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, который в том числе предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение 10 живых заложников и возвращение 18 тел погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Израиль взамен выпустит из тюрем порядка 1,5 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. В течение 60-дневного режима временного прекращения огня Израиль и палестинское движение ХАМАС будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. Портал отмечает, что в случае провала этих переговоров Израиль сможет вернуться к боевым действиям в палестинском анклаве. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

https://1prime.ru/20250517/pereselenie-857667052.html

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общество , мировая экономика, израиль, газа, тель-авив, стив уиткофф, биньямин нетаньяху