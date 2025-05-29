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Производство автомобилей в Великобритании упало на 15,8%

Производство автомобилей в Великобритании упало на 15,8% - 29.05.2025, ПРАЙМ

Производство автомобилей в Великобритании упало на 15,8%

Производство автомобилей в Великобритании в апреле упало на 15,8% в годовом выражении - до 59 203 машин, показатель стал самым низким для этого месяца с 1952... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T11:03+0300

2025-05-29T11:03+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в апреле упало на 15,8% в годовом выражении - до 59 203 машин, показатель стал самым низким для этого месяца с 1952 года, не считая локдаун 2020 года, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). "Выпуск автомобилей упал до самого низкого уровня за этот месяц с 1952 года, не считая 2020 года, когда в результате первого Covid-локдауна производство было фактически прекращено. Этот результат завершает самое слабое начало года в секторе с 2009 года", - говорится в релизе. Для внутреннего рынка в апреле было выпущено 14 877 автомобилей, что на 12,1% меньше, чем годом ранее. Выпуск на экспорт сократился на 17% год к году, до 44 326 машин. В январе-апреле производство снизилось на 8,3% год к году, до 298 416 машин, в том числе для внутреннего рынка было выпущено 73 893 машины (-15,5%), на экспорт - 224 523 машины (-5,7%). Без учета коммерческих автомобилей (CV) производство уменьшилось в апреле на 8,6% год к году, до 56 534 единиц, в том числе 13 562 единицы (-3,3%) было произведено для внутреннего рынка и 42 972 единицы (-10,1%) - на экспорт. Поставки на два крупнейших рынка, в ЕС и США, упали на 19,1% и 2,7% соответственно, при этом на Евросоюз по-прежнему приходится больше половины экспорта королевства, на Штаты - 16,5%, говорится в релизе. Экспорт в Китай и Турцию выросли на 44% и 31,2% соответственно, уточняет SMMT. "Когда автомобильная промышленность переживает самое тяжелое начало года с 2009 года, необходимы срочные меры для повышения внутреннего спроса и нашей международной конкурентоспособности", - приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.

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бизнес, промышленность, великобритания, сша, ес