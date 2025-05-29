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"Близки как никогда". В США неожиданно позавидовали союзу Китая и России - 29.05.2025, ПРАЙМ
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"Близки как никогда". В США неожиданно позавидовали союзу Китая и России
"Близки как никогда". В США неожиданно позавидовали союзу Китая и России - 29.05.2025, ПРАЙМ
"Близки как никогда". В США неожиданно позавидовали союзу Китая и России
Соединенные Штаты своими ошибочными действиями в Европе и на Украине способствовали сближению России и Китая. Такое мнение высказал профессор Чикагского... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T08:48+0300
2025-05-29T09:05+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты своими ошибочными действиями в Европе и на Украине способствовали сближению России и Китая. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер "Украинский конфликт вредит нам по двум причинам: США не могут сосредоточиться на азиатском регионе, а в это время Россия и Китай только укрепляют связи", — сказал он в ходе интервью на YouTube, добавив, что продолжение конфликта является абсолютно нерациональным для США, поскольку он привел их к довольно "печальному положению".Профессор также отметил, что Вашингтон опасается формирования союза между Москвой и Пекином, однако из-за просчета в отношении Украины ситуация значительно усугубилась."США совершили ошибку на Украине. Вместо того, чтобы обратить свое внимание на Китай, мы приложили все усилия, чтобы спровоцировать Россию, которая не была угрозой Европе и НАТО, а теперь они (Россия и Китай. — Прим. ред.) близки как никогда", — заключил Миршаймер.Ранее глава МИД России Сергей Лавров на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что Запад активно продвигает ложный тезис о неизбежности конфликтов между великими державами. В качестве примера Лавров привел отношения между Россией и КНР, особо отметив, что взаимодействие двух соседних стран находится на беспрецедентно высоком уровне за всю многовековую историю их взаимоотношений.
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россия, китай, сша, украина, мировая экономика, нато
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, УКРАИНА, Мировая экономика, НАТО
08:48 29.05.2025 (обновлено: 09:05 29.05.2025)
 
"Близки как никогда". В США неожиданно позавидовали союзу Китая и России

Профессор Миршаймер: Россия и КНР стали близки как никогда из-за ошибочных действий США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты своими ошибочными действиями в Европе и на Украине способствовали сближению России и Китая. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер
"Украинский конфликт вредит нам по двум причинам: США не могут сосредоточиться на азиатском регионе, а в это время Россия и Китай только укрепляют связи", — сказал он в ходе интервью на YouTube, добавив, что продолжение конфликта является абсолютно нерациональным для США, поскольку он привел их к довольно "печальному положению".
Профессор также отметил, что Вашингтон опасается формирования союза между Москвой и Пекином, однако из-за просчета в отношении Украины ситуация значительно усугубилась.
"США совершили ошибку на Украине. Вместо того, чтобы обратить свое внимание на Китай, мы приложили все усилия, чтобы спровоцировать Россию, которая не была угрозой Европе и НАТО, а теперь они (Россия и Китай. — Прим. ред.) близки как никогда", — заключил Миршаймер.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на 13-й встрече высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что Запад активно продвигает ложный тезис о неизбежности конфликтов между великими державами. В качестве примера Лавров привел отношения между Россией и КНР, особо отметив, что взаимодействие двух соседних стран находится на беспрецедентно высоком уровне за всю многовековую историю их взаимоотношений.
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