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Минторг США улучшил оценку по снижению ВВП страны в I квартале до 0,2%
Минторг США улучшил оценку по снижению ВВП страны в I квартале до 0,2% - 29.05.2025, ПРАЙМ
Минторг США улучшил оценку по снижению ВВП страны в I квартале до 0,2%
ВВП США в первом квартале, согласно второй, промежуточной оценке, сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T15:38+0300
2025-05-29T15:38+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале, согласно второй, промежуточной оценке, сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Предварительная оценка предполагала снижение экономики страны на 0,3%.При этом в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2024 года, американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 2,1%, первая оценка показывала увеличение на 2%.Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, составил 1,2% после 4% в предыдущем квартале. Предварительные данные предполагали увеличение показателя на 1,8%.В четвертом квартале 2024 года ВВП США вырос на 2,4% в пересчете на год, за весь прошлый год - на 2,8%.Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
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мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
Минторг США улучшил оценку по снижению ВВП страны в I квартале до 0,2%
Минторг США: ВВП США в первом квартале сократился на 0,2% в пересчете на год
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале, согласно второй, промежуточной оценке, сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Предварительная оценка предполагала снижение экономики страны на 0,3%.
При этом в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2024 года, американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 2,1%, первая оценка показывала увеличение на 2%.
Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, составил 1,2% после 4% в предыдущем квартале. Предварительные данные предполагали увеличение показателя на 1,8%.
В четвертом квартале 2024 года ВВП США вырос на 2,4% в пересчете на год, за весь прошлый год - на 2,8%.
Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2025 году