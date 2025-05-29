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Белый дом оспорит блокировку таможенных пошлин - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Белый дом оспорит блокировку таможенных пошлин
Белый дом оспорит блокировку таможенных пошлин - 29.05.2025, ПРАЙМ
Белый дом оспорит блокировку таможенных пошлин
Администрация президента США Дональда Трампа уверена, что сможет добиться отмены судебного решения о частичной блокировке таможенных пошлин в апелляционном... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T16:25+0300
2025-05-29T16:25+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 29 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа уверена, что сможет добиться отмены судебного решения о частичной блокировке таможенных пошлин в апелляционном суде, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Мы посмотрим, что случится с апелляцией, и мы весьма уверены в своем успехе на этом этапе", - сказал Хассетт телеканалу Fox Business. Суд США по международной торговле в среду постановил, что президент страны Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает отраслевые меры на автомобили, сталь и алюминий. Белый дом уже подал апелляцию. Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период остался только "универсальный тариф в размере 10%".
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
16:25 29.05.2025
 
Белый дом оспорит блокировку таможенных пошлин

Хассетт: Белый дом оспорит в апелляционном суде блокировку таможенных пошлин

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 29 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа уверена, что сможет добиться отмены судебного решения о частичной блокировке таможенных пошлин в апелляционном суде, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Мы посмотрим, что случится с апелляцией, и мы весьма уверены в своем успехе на этом этапе", - сказал Хассетт телеканалу Fox Business.
Суд США по международной торговле в среду постановил, что президент страны Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает отраслевые меры на автомобили, сталь и алюминий. Белый дом уже подал апелляцию.
Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период остался только "универсальный тариф в размере 10%".
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины
08:08
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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