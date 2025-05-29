https://1prime.ru/20250529/sud-858031626.html
Суд в Москве рассмотрит иск "ВСМПО-Ависмы" к украинскому ГОКу на $22,7 млн
Суд в Москве рассмотрит иск "ВСМПО-Ависмы" к украинскому ГОКу на $22,7 млн - 29.05.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве рассмотрит иск "ВСМПО-Ависмы" к украинскому ГОКу на $22,7 млн
Арбитражный суд Москвы назначил на 25 августа предварительные слушания по иску свердловского ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", требующего взыскать около 22,7... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T17:45+0300
2025-05-29T17:45+0300
2025-05-29T17:45+0300
бизнес
россия
украина
днепропетровск
сбу
иск
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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 25 августа предварительные слушания по иску свердловского ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", требующего взыскать около 22,7 миллиона долларов (более 1,8 миллиарда рублей по текущему курсу) с украинского ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" (Днепропетровская область), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 5 мая. Его основания и другие подробности пока не сообщаются. Суд обязал истца представить "учетные бухгалтерские данные о состоянии задолженности ответчика на дату не менее 15 дней после принятия искового заявления к производству", а ответчика – "письменный мотивированный отзыв с контррасчетом", "платежные документы по расчетам с истцом" и другие документы. Служба безопасности Украины в июне 2023 года сообщала, что задержала в Днепропетровске Александра Федосеева, советника генерального директора "Корпорации ВСМПО-Ависма". В сообщении его называли "правой рукой" Михаила Шелкова", владельца корпорации. В СБУ утверждали, что бизнесмены якобы организовали "схему скрытого вывоза титанового сырья" с Украины в Россию для использования в военно-промышленном комплексе. Утверждалось, что поставки ископаемых осуществлялись с месторождений "Демуринского горно-обогатительного комбината", а организаторы "схемы" якобы переправили в Россию почти 11 тонн минералов общей стоимостью почти 2 миллиона долларов. Украинский суд тогда избрал Федосееву меру пресечения в виде содержания под стражей. В феврале 2023 года СБУ сообщала о национализации имущества предприятий по производству титана, принадлежавших гражданам России, на сумму более 54 миллионов долларов. По данным ведомства, речь шла о Демуринском ГОКе, оптовом производителе труб "ВСМПО Титан", компании по торговле металлами "Тай-Минералс". "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
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Бизнес, РОССИЯ, УКРАИНА, Днепропетровск, СБУ, иск
Суд в Москве рассмотрит иск "ВСМПО-Ависмы" к украинскому ГОКу на $22,7 млн
Суд в Москве рассмотрит иск "ВСМПО-Ависмы" к украинскому ГОКу на 22,7 миллиона долларов
МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 25 августа предварительные слушания по иску свердловского ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", требующего взыскать около 22,7 миллиона долларов (более 1,8 миллиарда рублей по текущему курсу) с украинского ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" (Днепропетровская область), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 5 мая. Его основания и другие подробности пока не сообщаются. Суд обязал истца представить "учетные бухгалтерские данные о состоянии задолженности ответчика на дату не менее 15 дней после принятия искового заявления к производству", а ответчика – "письменный мотивированный отзыв с контррасчетом", "платежные документы по расчетам с истцом" и другие документы.
Служба безопасности Украины в июне 2023 года сообщала, что задержала в Днепропетровске Александра Федосеева, советника генерального директора "Корпорации ВСМПО-Ависма". В сообщении его называли "правой рукой" Михаила Шелкова", владельца корпорации.
В СБУ утверждали, что бизнесмены якобы организовали "схему скрытого вывоза титанового сырья" с Украины в Россию для использования в военно-промышленном комплексе. Утверждалось, что поставки ископаемых осуществлялись с месторождений "Демуринского горно-обогатительного комбината", а организаторы "схемы" якобы переправили в Россию почти 11 тонн минералов общей стоимостью почти 2 миллиона долларов. Украинский суд тогда избрал Федосееву меру пресечения в виде содержания под стражей.
В феврале 2023 года СБУ сообщала о национализации имущества предприятий по производству титана, принадлежавших гражданам России, на сумму более 54 миллионов долларов. По данным ведомства, речь шла о Демуринском ГОКе, оптовом производителе труб "ВСМПО Титан", компании по торговле металлами "Тай-Минералс".
"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
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