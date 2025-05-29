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Американский суд приостановил действие пошлин на товары из Китая
Американский суд приостановил действие пошлин на товары из Китая - 29.05.2025, ПРАЙМ
Американский суд приостановил действие пошлин на товары из Китая
Федеральный суд в американском столичном округе Колумбия приостановил действие пошлин товары из Китая, сочтя их незаконными. Это следует из обнародованного... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T20:16+0300
2025-05-29T20:16+0300
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ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. Федеральный суд в американском столичном округе Колумбия приостановил действие пошлин товары из Китая, сочтя их незаконными. Это следует из обнародованного постановления. "Суд объявляет пошлины, установленные исполнительными указами 14,195, 14,228, 14,257, 14,259 и 14,266, незаконными", — говорится в постановлении судьи Рудольфа Контрераса. Он пришел к выводу, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту США права вводить подобные ограничения. Речь идет о пошлинах, связанных с "неправомерными" с точки зрения Вашингтона торговыми практиками Китая и проблемой поставок синтетических опиоидов. Судебное решение предусматривает временную приостановку сбора пошлин. Постановление суда вступит в силу через 14 дней, предоставив возможность для обжалования решения в апелляционной инстанции.
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мировая экономика, вашингтон, сша, китай, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
Американский суд приостановил действие пошлин на товары из Китая
Суд в Колумбии приостановил действие введенных Трампом пошлин на товары из Китая
ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. Федеральный суд в американском столичном округе Колумбия приостановил действие пошлин товары из Китая, сочтя их незаконными. Это следует из обнародованного постановления.
"Суд объявляет пошлины, установленные исполнительными указами 14,195, 14,228, 14,257, 14,259 и 14,266, незаконными", — говорится в постановлении судьи Рудольфа Контрераса.
Он пришел к выводу, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту США права вводить подобные ограничения.
Речь идет о пошлинах, связанных с "неправомерными" с точки зрения Вашингтона торговыми практиками Китая и проблемой поставок синтетических опиоидов. Судебное решение предусматривает временную приостановку сбора пошлин. Постановление суда вступит в силу через 14 дней, предоставив возможность для обжалования решения в апелляционной инстанции.
Белый дом оспорит блокировку таможенных пошлин