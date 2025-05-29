https://1prime.ru/20250529/suspend-858035417.html

Американский суд приостановил действие пошлин на товары из Китая

Американский суд приостановил действие пошлин на товары из Китая - 29.05.2025, ПРАЙМ

Американский суд приостановил действие пошлин на товары из Китая

Федеральный суд в американском столичном округе Колумбия приостановил действие пошлин товары из Китая, сочтя их незаконными. Это следует из обнародованного... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T20:16+0300

2025-05-29T20:16+0300

2025-05-29T20:16+0300

политика

мировая экономика

вашингтон

сша

китай

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82933/76/829337677_0:0:2796:1574_1920x0_80_0_0_883eae9d74ceea3ebffc53fcc09b0fb9.jpg

ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. Федеральный суд в американском столичном округе Колумбия приостановил действие пошлин товары из Китая, сочтя их незаконными. Это следует из обнародованного постановления. "Суд объявляет пошлины, установленные исполнительными указами 14,195, 14,228, 14,257, 14,259 и 14,266, незаконными", — говорится в постановлении судьи Рудольфа Контрераса. Он пришел к выводу, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту США права вводить подобные ограничения. Речь идет о пошлинах, связанных с "неправомерными" с точки зрения Вашингтона торговыми практиками Китая и проблемой поставок синтетических опиоидов. Судебное решение предусматривает временную приостановку сбора пошлин. Постановление суда вступит в силу через 14 дней, предоставив возможность для обжалования решения в апелляционной инстанции.

https://1prime.ru/20250529/ssha-858029218.html

вашингтон

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, вашингтон, сша, китай, дональд трамп