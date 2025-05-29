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Глава Минцифры оценил ситуацию с тарифами на связь в России - 29.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава Минцифры оценил ситуацию с тарифами на связь в России
Глава Минцифры оценил ситуацию с тарифами на связь в России - 29.05.2025, ПРАЙМ
Глава Минцифры оценил ситуацию с тарифами на связь в России
Тарифы на связь в России сейчас практически не растут, услуги операторов остаются дешевыми и доступными для населения, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T10:02+0300
2025-05-29T10:02+0300
экономика
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Тарифы на связь в России сейчас практически не растут, услуги операторов остаются дешевыми и доступными для населения, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "В целом (в телеком-отрасли - ред.), как всегда, неплохая ситуация - практически не растут тарифы на связь, что очень хорошо для населения. За пять лет ARPU (средняя выручка на одного пользователя - ред.) вырос на 15-16%, что меньше инфляции. В этом смысле услуги связи остаются доступными и дешёвыми", - сказал Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT 2025. Он отметил, что на рынке связи высокая конкуренция и в условиях высокой ключевой ставки участникам рынка необходимо брать дополнительные средства для развития инфраструктуры. Шадаев добавил, что операторам вместе с этим нужно решать вопросы, связанные с кибербезопасностью абонентов: они уже блокируют телефонные вызовы с телефонных номеров, но ещё прорабатывается проблема мошеннических звонков в мессенджерах. Пока что вопрос обсуждается, сказал министр.
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технологии, россия, максут шадаев
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев
10:02 29.05.2025
 
Глава Минцифры оценил ситуацию с тарифами на связь в России

Глава Минцифры Шадаев: тарифы на связь в России практически не растут

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Тарифы на связь в России сейчас практически не растут, услуги операторов остаются дешевыми и доступными для населения, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"В целом (в телеком-отрасли - ред.), как всегда, неплохая ситуация - практически не растут тарифы на связь, что очень хорошо для населения. За пять лет ARPU (средняя выручка на одного пользователя - ред.) вырос на 15-16%, что меньше инфляции. В этом смысле услуги связи остаются доступными и дешёвыми", - сказал Шадаев во время выступления на TAdviser SummIT 2025.
Он отметил, что на рынке связи высокая конкуренция и в условиях высокой ключевой ставки участникам рынка необходимо брать дополнительные средства для развития инфраструктуры.
Шадаев добавил, что операторам вместе с этим нужно решать вопросы, связанные с кибербезопасностью абонентов: они уже блокируют телефонные вызовы с телефонных номеров, но ещё прорабатывается проблема мошеннических звонков в мессенджерах. Пока что вопрос обсуждается, сказал министр.
Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
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Вчера, 11:23
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯМаксут Шадаев
 
 
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