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Сыновья Трампа прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году
Сыновья Трампа прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году - 29.05.2025, ПРАЙМ
Сыновья Трампа прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году
Сыновья американского президента Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп заявили, что прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году до 170-175 тысяч долларов. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:37+0300
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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - ПРАЙМ. Сыновья американского президента Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп заявили, что прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году до 170-175 тысяч долларов.
Выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн, сыновья Дональда Трампа привели свои оценки изменения цены биткоина в следующем году.
"Я бы сказал, между 175 и150 (тысячами долларов - ред.). Где-нибудь там", - сообщил Трамп-младший.
Эрик, в свою очередь, дал собственную оценку.
"Я думаю, торгуется на 170 тысячах. Это мой прогноз", - сказал он.
Ранее Дональд Трамп-младший в ходе конференции выразил уверенность, что стоимость биткоина в ближайшие годы продолжит расти, но признал, что его спады также неизбежны.
Президент США Дональд Трамп в марте подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.
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финансы, сша, дональд трамп, дональд трамп-младший
Финансы, Экономика, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший
Сыновья Трампа прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году
Сыновья Трампа прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году до $170-175 тысяч
ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - ПРАЙМ. Сыновья американского президента Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп заявили, что прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году до 170-175 тысяч долларов.
Выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн, сыновья Дональда Трампа привели свои оценки изменения цены биткоина в следующем году.
"Я бы сказал, между 175 и150 (тысячами долларов - ред.). Где-нибудь там", - сообщил Трамп-младший.
Эрик, в свою очередь, дал собственную оценку.
"Я думаю, торгуется на 170 тысячах. Это мой прогноз", - сказал он.
Ранее Дональд Трамп-младший в ходе конференции выразил уверенность, что стоимость биткоина в ближайшие годы продолжит расти, но признал, что его спады также неизбежны.
Президент США Дональд Трамп в марте подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.