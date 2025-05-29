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Сыновья Трампа прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году

Сыновья Трампа прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году - 29.05.2025, ПРАЙМ

Сыновья Трампа прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году

Сыновья американского президента Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп заявили, что прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году до 170-175 тысяч долларов. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T00:37+0300

2025-05-29T00:37+0300

2025-05-29T00:37+0300

финансы

экономика

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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - ПРАЙМ. Сыновья американского президента Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп заявили, что прогнозируют рост стоимости биткоина в 2026 году до 170-175 тысяч долларов. Выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн, сыновья Дональда Трампа привели свои оценки изменения цены биткоина в следующем году. "Я бы сказал, между 175 и150 (тысячами долларов - ред.). Где-нибудь там", - сообщил Трамп-младший. Эрик, в свою очередь, дал собственную оценку. "Я думаю, торгуется на 170 тысячах. Это мой прогноз", - сказал он. Ранее Дональд Трамп-младший в ходе конференции выразил уверенность, что стоимость биткоина в ближайшие годы продолжит расти, но признал, что его спады также неизбежны. Президент США Дональд Трамп в марте подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.

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