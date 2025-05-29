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Антигельминтик для крупного рогатого скота нашли в брянском сыре

Антигельминтик для крупного рогатого скота нашли в брянском сыре - 29.05.2025, ПРАЙМ

Антигельминтик для крупного рогатого скота нашли в брянском сыре

Специалисты Россельхознадзора выявили в брянском супермаркете продукцию производителя "Сыр Стародубский" с остаточным содержанием антигельминтика, применяемого... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T15:32+0300

2025-05-29T15:32+0300

2025-05-29T15:32+0300

происшествия

бизнес

россельхознадзор

роспотребнадзор

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ТУЛА, 29 мая – ПРАЙМ. Специалисты Россельхознадзора выявили в брянском супермаркете продукцию производителя "Сыр Стародубский" с остаточным содержанием антигельминтика, применяемого для лечения крупного рогатого скота, сообщила пресс-служба ведомства. "ТНВ "Сыр Стародубский". Производитель поставил в брянский супермаркет колбасный плавленый сыр с микробной трансглутаминазой и мягкий сыр с остаточным содержанием лекарственного средства - клозантела в количестве 2,7 мкг/кг. Наличие данных веществ в пищевой продукции не допускается", - говорится в сообщении. Уточняется, что микробная трансглутаминаза является ферментным препаратом, который не разрешено использовать в пищевой продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Клозантел - антигельминтик широкого спектра действия. Он применяется в ветеринарии для лечения крупного рогатого скота, овец, коз и оленей. Эффективен в борьбе с паразитами, питающимися кровью животных. Препарат имеет способность к накоплению", - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Как пояснили в ведомстве, наличие клозантела в продукции указывает на то, что производитель не выполнил регламент применения и не дождался полного выведения вещества из организма животного, от которого получил сырье для производства сыра. Россельхознадзор выявил нарушения и в продукции других производителей молочной продукции. Так, например, в молоке "Саратовского молочного комбината" содержались растительные масла и жиры - это недопустимо для натуральной молочной продукции. Фальсификация растительными маслами и жирами установлена в молочном сгущенном продукте от смоленского производителя "Промконсервы", аналогичное нарушение было выявлено в сметане и сливочном масле "Озерецкого молочного комбината". В пробах сливочного масла астраханского производителя ИП Нуртазаев Е.Б. специалисты ведомства нашли бактерии группы кишечной палочки - это свидетельствует о нарушениях санитарных правил, сроков и температурного режима хранения, транспортирования и реализации, а также технологического режима изготовления. "Несоответствие установленным требованиям по данному показателю может вызвать пищевое отравление", - добавили в Россельхознадзоре. Уточняется, что информация о наличии запрещенных веществ направлена в Роспотребнадзор. В случае повторного их выявления специалисты Россельхознадзора будут рассматривать вопрос о приостановлении экспорта продукции.

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бизнес, россельхознадзор, роспотребнадзор