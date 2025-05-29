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Минтранс предложил создать реестр водителей такси - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Минтранс предложил создать реестр водителей такси
Минтранс предложил создать реестр водителей такси - 29.05.2025, ПРАЙМ
Минтранс предложил создать реестр водителей такси
Минтранс России видит смысл в дальнейшем подумать над возможностью создания реестра водителей такси, сообщил замглавы министерства Андрей Никитин в рамках... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T13:27+0300
2025-05-29T13:27+0300
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совет федерации
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минтранс России видит смысл в дальнейшем подумать над возможностью создания реестра водителей такси, сообщил замглавы министерства Андрей Никитин в рамках заседания совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ при Совете Федерации. "Федеральная государственная информационная система "Такси" - эта система позволят вывести на легальный уровень перевозки такси в субъектах, обеспечить уплату налогов в муниципальные, региональные бюджеты. То есть в дальнейшем, конечно, мы видим это по примеру наших коллег из Белоруссии, нам есть смысл подумать не только о реестре автомобилей, но и реестре самих таксистов. Это тоже в общем-то очевидная такая точка роста, которая перед нами стоит", - сказал он. В сентябре 2023 года в России была запущена ФГИС "Такси" в сфере легальных таксомоторных перевозок. Система должна повысить прозрачность как отрасли, так и контроля за ней. ФГИС "Такси" обеспечивает сбор, обработку, систематизацию и хранение сведений трех реестров: агрегаторов, перевозчиков и машин легковых такси. Оператором системы является ФГБУ "СИЦ Минтранса России".
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бизнес, россия, рф, белоруссия, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Совет Федерации
13:27 29.05.2025
 
Минтранс предложил создать реестр водителей такси

Замглавы Минтранса Никитин: следует рассмотреть идею реестра водителей такси

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобили службы "Яндекс Такси".
Автомобили службы Яндекс Такси. - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минтранс России видит смысл в дальнейшем подумать над возможностью создания реестра водителей такси, сообщил замглавы министерства Андрей Никитин в рамках заседания совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ при Совете Федерации.
"Федеральная государственная информационная система "Такси" - эта система позволят вывести на легальный уровень перевозки такси в субъектах, обеспечить уплату налогов в муниципальные, региональные бюджеты. То есть в дальнейшем, конечно, мы видим это по примеру наших коллег из Белоруссии, нам есть смысл подумать не только о реестре автомобилей, но и реестре самих таксистов. Это тоже в общем-то очевидная такая точка роста, которая перед нами стоит", - сказал он.
В сентябре 2023 года в России была запущена ФГИС "Такси" в сфере легальных таксомоторных перевозок. Система должна повысить прозрачность как отрасли, так и контроля за ней. ФГИС "Такси" обеспечивает сбор, обработку, систематизацию и хранение сведений трех реестров: агрегаторов, перевозчиков и машин легковых такси. Оператором системы является ФГБУ "СИЦ Минтранса России".
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