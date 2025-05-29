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Аналитики оценили перспективы сохранения американских импортных пошлин

Аналитики оценили перспективы сохранения американских импортных пошлин - 29.05.2025, ПРАЙМ

Аналитики оценили перспективы сохранения американских импортных пошлин

Мировые рынки продолжают закладывать сохранение импортных пошлин США на текущих уровнях в долгосрочной перспективе, даже несмотря на их частичную блокировку... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T14:52+0300

2025-05-29T14:52+0300

2025-05-29T14:52+0300

экономика

рынок

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верховный суд

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мировые рынки продолжают закладывать сохранение импортных пошлин США на текущих уровнях в долгосрочной перспективе, даже несмотря на их частичную блокировку судом, поскольку у текущей администрации есть другие рычаги для усиления ограничений, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Суд США по международной торговле в среду постановил, что президент страны Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, и инстанция приказала заблокировать их. Решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает отраслевые меры на автомобили, сталь и алюминий. "Вряд ли частичная отмена пошлин восстановит темпы экономического роста, так как сам факт проводимой политики повышает уровень риска для транснациональных компаний. Протекционизм никогда не являлся двигателем для международной торговли, без которой сложно достичь гармоничного внутреннего развития", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Он пояснил, что для блокировки торговой политики текущей администрации недостаточно вступившего в силу запрета, так как остаются способы усиления ограничений по другим причинам."Любые судебные процессы можно затянуть, отсрочить прения, предоставить тонны бумажных документов для анализа. Апелляция в Верховный суд США уже направлена, значит, дело будет рассматриваться дальше", - говорит аналитик. Согласны с ним и в компании "Эйлер Аналитические Технологии"."Мировые фондовые индексы уже демонстрируют умеренный рост на фоне новостей о блокировании пошлин, однако рынки, по-видимому, продолжают закладывать сохранение пошлин на текущих уровнях в долгосрочной перспективе. Мы предполагаем, что Трамп постарается свести к минимуму время действия блокировки и для этого потребует от своей администрации ускорить процесс обжалования судебного решения и последующей апелляции в Верховный суд", - уверены эксперты. Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период остался только "универсальный тариф в размере 10%".

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рынок, мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, верховный суд, "бкс мир инвестиций"