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Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины
Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины - 29.05.2025, ПРАЙМ
Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины
Суд США по международной торговле постановил, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T08:08+0300
2025-05-29T08:08+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 29 мая - ПРАЙМ. Суд США по международной торговле постановил, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их, следует из ее решения, с которым ознакомилось РИА Новости. Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%". "Пошлинные приказы выходят за пределы любых полномочий, предоставленных президенту IEEPA (законом "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" - ред.)... Оспариваемые пошлинные приказы будут упразднены", - говорится в документе.
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мировая экономика, дональд трамп, сша
Экономика, Мировая экономика, Дональд Трамп, США
Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины
Суд постановил, что Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин
НЬЮ-ЙОРК, 29 мая - ПРАЙМ. Суд США по международной торговле постановил, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их, следует из ее решения, с которым ознакомилось РИА Новости.
Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%".
"Пошлинные приказы выходят за пределы любых полномочий, предоставленных президенту IEEPA (законом "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" - ред.)... Оспариваемые пошлинные приказы будут упразднены", - говорится в документе.
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