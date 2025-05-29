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Трампу придется вернуть уплаченные пошлины, считает эксперт - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Трампу придется вернуть уплаченные пошлины, считает эксперт
Трампу придется вернуть уплаченные пошлины, считает эксперт - 29.05.2025, ПРАЙМ
Трампу придется вернуть уплаченные пошлины, считает эксперт
Администрации президента США Дональда Трампа, возможно, придется вернуть уплаченные повышенные торговые пошлины, действие которых в среду было приостановлено по | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T10:44+0300
2025-05-29T10:44+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Администрации президента США Дональда Трампа, возможно, придется вернуть уплаченные повышенные торговые пошлины, действие которых в среду было приостановлено по решению суда, считает профессор права из Университета Джорджа Мейсона Илья Сомин. Суд США по международной торговле в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие отраслевые меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. "Все, кому пришлось все это время платить пошлины, смогут вернуть потраченные средства", - приводит слова Сомина американское издание газеты Politico. Причем, по мнению профессора, Трамп не будет пытаться ввести аналогичные пошлины еще раз, используя другую правовую основу. Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период остался только "универсальный тариф в размере 10%".
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бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn, politico
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, CNN, Politico
10:44 29.05.2025
 
Трампу придется вернуть уплаченные пошлины, считает эксперт

Профессор Сомин: администрации Трампа придется вернуть уплаченные пошлины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Администрации президента США Дональда Трампа, возможно, придется вернуть уплаченные повышенные торговые пошлины, действие которых в среду было приостановлено по решению суда, считает профессор права из Университета Джорджа Мейсона Илья Сомин.
Суд США по международной торговле в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие отраслевые меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий.
"Все, кому пришлось все это время платить пошлины, смогут вернуть потраченные средства", - приводит слова Сомина американское издание газеты Politico.
Причем, по мнению профессора, Трамп не будет пытаться ввести аналогичные пошлины еще раз, используя другую правовую основу.
Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период остался только "универсальный тариф в размере 10%".
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины
08:08
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАДональд ТрампCNNPolitico
 
 
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