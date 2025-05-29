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МВФ и Украина предварительно согласовали новый транш на $500 миллионов

МВФ и Украина предварительно согласовали новый транш на $500 миллионов - 29.05.2025, ПРАЙМ

МВФ и Украина предварительно согласовали новый транш на $500 миллионов

Международный валютный фонд и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении Киеву очередного транша в размере около 500 миллионов долларов,... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T17:15+0300

2025-05-29T17:15+0300

2025-05-29T17:37+0300

экономика

украина

мвф

киев

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ВАШИНГТОН, 29 мая - ПРАЙМ. Международный валютный фонд и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении Киеву очередного транша в размере около 500 миллионов долларов, говорится в обнародованном в четверг заявлении фонда."МВФ и украинские власти согласовали условия для восьмого пересмотра действующей четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). Соглашение предварительное и подлежит утверждению Советом директоров фонда", - заявил глава миссии МВФ по Украине Гэвин Грей.В случае окончательного одобрения общая сумма средств, полученных Украиной в рамках программы, составит 10,65 миллиарда долларов.МВФ отметил, что Украина выполнила все контрольные показатели, необходимые для получения новой выплаты, и продолжает двигаться по согласованной программе реформ. При этом в фонде подчеркнули, что украинская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями и разрушениями инфраструктуры.

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украина, мвф, киев