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МВФ и Украина предварительно согласовали новый транш на $500 миллионов
МВФ и Украина предварительно согласовали новый транш на $500 миллионов - 29.05.2025, ПРАЙМ
МВФ и Украина предварительно согласовали новый транш на $500 миллионов
Международный валютный фонд и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении Киеву очередного транша в размере около 500 миллионов долларов,... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T17:15+0300
2025-05-29T17:15+0300
2025-05-29T17:37+0300
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ВАШИНГТОН, 29 мая - ПРАЙМ. Международный валютный фонд и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении Киеву очередного транша в размере около 500 миллионов долларов, говорится в обнародованном в четверг заявлении фонда."МВФ и украинские власти согласовали условия для восьмого пересмотра действующей четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). Соглашение предварительное и подлежит утверждению Советом директоров фонда", - заявил глава миссии МВФ по Украине Гэвин Грей.В случае окончательного одобрения общая сумма средств, полученных Украиной в рамках программы, составит 10,65 миллиарда долларов.МВФ отметил, что Украина выполнила все контрольные показатели, необходимые для получения новой выплаты, и продолжает двигаться по согласованной программе реформ. При этом в фонде подчеркнули, что украинская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями и разрушениями инфраструктуры.
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украина, мвф, киев
Экономика, УКРАИНА, МВФ, Киев
МВФ и Украина предварительно согласовали новый транш на $500 миллионов
МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о транше в размере около $500 млн
ВАШИНГТОН, 29 мая - ПРАЙМ. Международный валютный фонд и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении Киеву очередного транша в размере около 500 миллионов долларов, говорится в обнародованном в четверг заявлении фонда.
"МВФ и украинские власти согласовали условия для восьмого пересмотра действующей четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). Соглашение предварительное и подлежит утверждению Советом директоров фонда", - заявил глава миссии МВФ по Украине Гэвин Грей.
В случае окончательного одобрения общая сумма средств, полученных Украиной в рамках программы, составит 10,65 миллиарда долларов.
МВФ отметил, что Украина выполнила все контрольные показатели, необходимые для получения новой выплаты, и продолжает двигаться по согласованной программе реформ. При этом в фонде подчеркнули, что украинская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями и разрушениями инфраструктуры.
МВФ может предоставить Украине $520 млн в рамках кредита