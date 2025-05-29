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ЦБ хочет изменить подход к планированию проверок поднадзорных организаций - 29.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ хочет изменить подход к планированию проверок поднадзорных организаций
ЦБ хочет изменить подход к планированию проверок поднадзорных организаций - 29.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ хочет изменить подход к планированию проверок поднадзорных организаций
Банк России планирует изменить подход к планированию проверок поднадзорных организаций - уйти от трехлетней периодичности в пользу риск-ориентированной модели,... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T14:35+0300
2025-05-29T14:35+0300
экономика
банки
банк россии
нпф
страхование
ценные бумаги
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Банк России планирует изменить подход к планированию проверок поднадзорных организаций - уйти от трехлетней периодичности в пользу риск-ориентированной модели, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Регулятор планирует отменить трехлетнюю периодичность проверок поднадзорных организаций, для которых она была установлена. Это кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, крупные страховщики и профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы платежных систем, бюро кредитных историй, организаторы торговли и другие", - говорится в сообщении. "Проверки участников финансового рынка будут проводиться исходя из надзорной потребности и оценки информации об их деятельности. Таким образом, Банк России полностью перейдет к риск-ориентированной модели планирования проверок. Эти изменения позволят снизить административную нагрузку на добросовестных и транспарентных для надзора участников рынка", - отмечают в ЦБ. ЦБ РФ разработал проект указания о внесении изменений в инструкцию о порядке проведения проверок поднадзорных лиц. Предложения и замечания к проекту в рамках публичного обсуждения для оценки регулирующего воздействия будут приниматься с 29 мая по 11 июня.
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банки, банк россии, нпф, страхование, ценные бумаги
Экономика, Банки, Банк России, НПФ, страхование, ценные бумаги
14:35 29.05.2025
 
ЦБ хочет изменить подход к планированию проверок поднадзорных организаций

Банк России планирует изменить подход к планированию проверок поднадзорных организаций

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Банк России планирует изменить подход к планированию проверок поднадзорных организаций - уйти от трехлетней периодичности в пользу риск-ориентированной модели, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Регулятор планирует отменить трехлетнюю периодичность проверок поднадзорных организаций, для которых она была установлена. Это кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, крупные страховщики и профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы платежных систем, бюро кредитных историй, организаторы торговли и другие", - говорится в сообщении.
"Проверки участников финансового рынка будут проводиться исходя из надзорной потребности и оценки информации об их деятельности. Таким образом, Банк России полностью перейдет к риск-ориентированной модели планирования проверок. Эти изменения позволят снизить административную нагрузку на добросовестных и транспарентных для надзора участников рынка", - отмечают в ЦБ.
ЦБ РФ разработал проект указания о внесении изменений в инструкцию о порядке проведения проверок поднадзорных лиц. Предложения и замечания к проекту в рамках публичного обсуждения для оценки регулирующего воздействия будут приниматься с 29 мая по 11 июня.
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