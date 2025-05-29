https://1prime.ru/20250529/tsb-858026860.html
ЦБ ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май примерно на 1%
ЦБ ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май примерно на 1% - 29.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май примерно на 1%
Банк России ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май текущего года около 1%, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T15:26+0300
2025-05-29T15:26+0300
2025-05-29T15:58+0300
банк россии
финансы
банки
ольга полякова
ассоциация банков россии
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82773/71/827737150_0:129:3045:1842_1920x0_80_0_0_e7a6f7a4ec042c2dc118c83c57585975.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май текущего года около 1%, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова."Относительно корпоративного кредитования. Кредиты замедлились. За четыре месяца текущего года они выросли где-то приблизительно на 1%. Здесь данные даны за четыре месяца - 0,8%, но мы уже смотрим на май месяц, за пять месяцев ожидаем рост около 1%", - сказала она на VII съезде Ассоциации банков России.Зампред отмечает, что в начале года динамику сдерживали жесткие денежно-кредитные условия и более высокие расходы бюджета. "Но в марте-апреле мы видим восстановление спроса на кредиты, и по итогам 2025 года мы ожидаем, что корпоративный портфель вырастет где-то в среднем на 8-13%, это, в принципе, соответствует нашим ожиданиям и прогнозам", - заявила она.Также, по ее словам, в потребительском кредитовании портфель сократился, и этот сегмент, с точки зрения ЦБ, продолжит замедляться. "По году мы ожидаем где-то около нулевую динамику", - заявила она.
https://1prime.ru/20250529/tsb-858024933.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82773/71/827737150_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_d2c4efa5948418d435610d9e71606405.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, ольга полякова, ассоциация банков россии, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, Ольга Полякова, Ассоциация банков России, Банк России
ЦБ ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май примерно на 1%
Зампред ЦБ Полякова: корпоративное кредитование за январь-май вырастет примерно на 1%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май текущего года около 1%, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова.
"Относительно корпоративного кредитования. Кредиты замедлились. За четыре месяца текущего года они выросли где-то приблизительно на 1%. Здесь данные даны за четыре месяца - 0,8%, но мы уже смотрим на май месяц, за пять месяцев ожидаем рост около 1%", - сказала она на VII съезде Ассоциации банков России.
Зампред отмечает, что в начале года динамику сдерживали жесткие денежно-кредитные условия и более высокие расходы бюджета. "Но в марте-апреле мы видим восстановление спроса на кредиты, и по итогам 2025 года мы ожидаем, что корпоративный портфель вырастет где-то в среднем на 8-13%, это, в принципе, соответствует нашим ожиданиям и прогнозам", - заявила она.
Также, по ее словам, в потребительском кредитовании портфель сократился, и этот сегмент, с точки зрения ЦБ, продолжит замедляться. "По году мы ожидаем где-то около нулевую динамику", - заявила она.
ЦБ хочет изменить подход к планированию проверок поднадзорных организаций