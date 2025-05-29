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ЦБ ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май примерно на 1%

ЦБ ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май примерно на 1% - 29.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май примерно на 1%

Банк России ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май текущего года около 1%, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T15:26+0300

2025-05-29T15:26+0300

2025-05-29T15:58+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает роста корпоративного кредитования за январь-май текущего года около 1%, сообщила зампред регулятора Ольга Полякова."Относительно корпоративного кредитования. Кредиты замедлились. За четыре месяца текущего года они выросли где-то приблизительно на 1%. Здесь данные даны за четыре месяца - 0,8%, но мы уже смотрим на май месяц, за пять месяцев ожидаем рост около 1%", - сказала она на VII съезде Ассоциации банков России.Зампред отмечает, что в начале года динамику сдерживали жесткие денежно-кредитные условия и более высокие расходы бюджета. "Но в марте-апреле мы видим восстановление спроса на кредиты, и по итогам 2025 года мы ожидаем, что корпоративный портфель вырастет где-то в среднем на 8-13%, это, в принципе, соответствует нашим ожиданиям и прогнозам", - заявила она.Также, по ее словам, в потребительском кредитовании портфель сократился, и этот сегмент, с точки зрения ЦБ, продолжит замедляться. "По году мы ожидаем где-то около нулевую динамику", - заявила она.

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финансы, банки, ольга полякова, ассоциация банков россии, банк россии