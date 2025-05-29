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ЦБ отметил рост международных резервов России
ЦБ отметил рост международных резервов России - 29.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост международных резервов России
Международные резервы РФ с 16 по 23 мая выросли на 1,6% и составили 678,5 миллиарда долларов, сообщает Банк России. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T16:05+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 16 по 23 мая выросли на 1,6% и составили 678,5 миллиарда долларов, сообщает Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 23 мая 2025 года составили 678,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 11,0 млрд долларов США, или на 1,6%, в результате положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 16 мая международные резервы ЦБ составляли 667,5 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.
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финансы, рф, банк россии
Банк России, Финансы, РФ, Банк России
ЦБ отметил рост международных резервов России
ЦБ: международные резервы России с 16 по 23 мая выросли на 1,6%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 16 по 23 мая выросли на 1,6% и составили 678,5 миллиарда долларов, сообщает Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 23 мая 2025 года составили 678,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 11,0 млрд долларов США, или на 1,6%, в результате положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 16 мая международные резервы ЦБ составляли 667,5 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.
ЦБ отметил сокращение международных резервов России