https://1prime.ru/20250529/tsb-858029598.html

Доля ОФЗ в собственности нерезидентов осталась на уровне 4%

Доля ОФЗ в собственности нерезидентов осталась на уровне 4% - 29.05.2025, ПРАЙМ

Доля ОФЗ в собственности нерезидентов осталась на уровне 4%

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за апрель осталась на уровне 4%, следует из материалов Банка России. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T16:46+0300

2025-05-29T16:46+0300

2025-05-29T16:46+0300

экономика

финансы

рф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75802/56/758025625_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_e3c16c06b4f6edc135acaf32b35533e0.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за апрель осталась на уровне 4%, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам марта, доля нерезидентов в ОФЗ также составляла 4%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 966 миллиардов рублей с 958 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 мая вырос до 24,289 триллиона рублей с 24,018 триллиона на начало апреля.

https://1prime.ru/20250521/minfin--857797666.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, банк россии