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Доля ОФЗ в собственности нерезидентов осталась на уровне 4%
Доля ОФЗ в собственности нерезидентов осталась на уровне 4% - 29.05.2025, ПРАЙМ
Доля ОФЗ в собственности нерезидентов осталась на уровне 4%
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за апрель осталась на уровне 4%, следует из материалов Банка России. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T16:46+0300
2025-05-29T16:46+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за апрель осталась на уровне 4%, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам марта, доля нерезидентов в ОФЗ также составляла 4%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 966 миллиардов рублей с 958 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 мая вырос до 24,289 триллиона рублей с 24,018 триллиона на начало апреля.
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финансы, рф, банк россии
Экономика, Финансы, РФ, Банк России
Доля ОФЗ в собственности нерезидентов осталась на уровне 4%
ЦБ: доля ОФЗ в собственности нерезидентов за апрель осталась на уровне 4%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за апрель осталась на уровне 4%, следует из материалов Банка России.
Месяцем ранее, по итогам марта, доля нерезидентов в ОФЗ также составляла 4%.
Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 966 миллиардов рублей с 958 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 мая вырос до 24,289 триллиона рублей с 24,018 триллиона на начало апреля.
Минфин разместил ОФЗ на 98,2 миллиарда рублей